Exkluzív fotók! Igazi sztárdömping volt a Miss Balaton záró gáláján, Zimány Linda ruhája ellopta a show-t

Bár idén nem választottak királynőt, a nagyszabású rendezvény résztvevői mindannyian a szépséget ünnepelték. Képekben mutatjuk a Miss Balaton záró gáláját, ami igencsak látványosra sikeredett és ahol a hazai hírességek igencsak kitettek magukért.
Számos magyar híresség, illetve egykori győztesek is felvonultak az eseményen, aminek az Anna Grand Hotel impozáns kertje adott otthont. A Miss Balaton gálán többek közt Iszak Eszter, Kárpáti Rebeka, Gelencsér Timi, Zimány Linda és a tavalyi első helyezett is megjelent.
Tavaly ilyenkor szinte fel sem fogtam, hogy én kaptam meg a koronát. Furcsa és jóleső a visszatérés, hiszen idén már nem kellett izgulnom, de csupa szép emléket idézett fel az este
– mesélte lelkesen Bábel Virág.
A Miss Balaton-család tagjai mellett többek között Merő Péter is megjelent. A gála résztvevői a tervező ruháiból is láthattak egy látványos divatshow-t, ami a korábbi győztesnek is nagyon tetszett.
Amikor megnyertem a Miss Balaton koronáját 2019-ben, Dávid még nézőként szurkolt nekem. A következő évben már egy párként érkeztünk a vörös szőnyegre, idén először pedig már mint jegyespár veszünk részt az eseményen. Boldog vagyok, hogy megoszthatom vele ezeket a pillanatokat, mert igazi öröm számomra az itteni csapattal a közös munka
– árulta el Balogh Eleni.
