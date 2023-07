Elárulta a boszorkány főpapnő: Így varázsoljunk szerelmet virágokkal

Iszet főpapnő a virág mágia nagy ismerője. A boszorkány évtizedek óta foglalkozik virágmágiával, és most elárulta azt is, hogy milyen növények és virágok használatával lehet szerelmet, bőséget, és szerencsét varázsolnunk otthon magunknak.

A rózsának is mágikus ereje van /Fotó: Komka Péter

Iszet főpapnő a Fanny magazinnak nyilatkozott, ők gyűjtötték össze a jótanácsait. 7 virágot szedett csokorba a boszorkány, amelyeknek használatát és jótékony hatásait is elmondta. Ezek a következőek:

Rózsa a szerelemért

Iszet szerint a rózsa nem véletlenül a szerelem jelképe. Jól használva magunkba habaríthatunk vele másokat. Mielőtt szerelmünknek ajándékozzuk háromszor csókoljuk meg a rózsát, és közben erősen koncentráljunk a kedvesünkre. Természetesen ezt otthon végezzük el, amikor nem lát minket.

Varázslat

Mire lesz hozzá szükség?: 2 darab piros gyertyára (az egyik gyertya jelképezi a szerelmünket, a másik pedig minket), 1 fehér és 1 piros rózsára (mindkettőből 3-3 sziromra lesz szükség) és némi piros fonalra.

Hogyan végezzük el?: tegyük a két gyertya közé a rózsaszirmokat úgy, hogy össze tudjuk őket kötni. Ezután égessük el őket. Ezt a mágiát a legjobb növő hold idején csinálni.

Ha párra szeretnénk találni: ugyanígy végezzük el a fenti szertartást, csak ebben az esetben az egyik gyertya minket, a másik pedig a leendő szerelmünket jelképezi, és amikor meggyújtjuk, akkor a leendő társra gondolunk.

Rózsavíz: a teliholdnál készítsük a szerelem jelképeként. Forraljunk fel 2 deci vizet és ebbe áztassunk 3X3 rózsaszirmot. A szirmot külön kell beletenni a vízbe. Ezzel akár a lakásunkat permetezhetjük, hogy béke és szeretet legyen az otthonunkban.

Dália

A bölcsesség jelképe és a misztikus tudományok jelképe is. Ha valaki azt szeretné, hogy egy adott dologban helyesen vagy bölcsen tudjon cselekedni, akkor mindenképp ezt a virágot alkalmazza mágikus szempontból.

Varázslat

Mire lesz hozzá szükség?: 1 darab lila gyertyára és egy virágsziromra.

Hogyan végezzük el?: hajnali órában kell megcsinálni a szertartást. Amikor meggyújtjuk a gyertyát, akkor a szirmokat köré kell szórni az óramutató járásával egy irányban, és háromszor kell elmondani, hogy miben szeretnénk a bölcsességet és a helyes döntést az életünkben. Kérjük az őrangyalunk segítségét, amikor végezzük a rituálét.

Hortenzia

A bőség virága. Nagyon hasznos, ha az életünkben szeretnénk a jólétet és a bőséget megteremteni.

Varázslat

Mire lesz hozzá szükség?: 1 darab zöld gyertyára és némi virágsziromra.

Hogyan végezzük el?: telihold idején végezzük el, gyújtsunk meg a gyertyát, szórjuk a köré a szirmokat, és amíg ég, mondjuk el, milyen területen szeretnénk bőséget az életünkben.

Hibiszkusz

Az itthon honos hibiszkuszvirágot a szerencse erősítésénél alkalmazzuk, és inkább csak szárított formában.

Varázslat

Mire lesz hozzá szükség?: 7 darab zöld vagy fehér gyertyára.

Hogyan végezzük el?: telihold előtt 7 nappal kell elkezdeni, és mindig ugyanabban kell elvégezni. Amikor égetjük a gyertyát, akkor minden egyes alkalommal 7 szirmot égessünk el a gyertya lángja felett és gondoljunk arra, hogy napról napra növekszik a szerencsénk. Minden gyertyát szükséges végigégetni.

Szegfű

A szeretet és az újjászületés jelképe is. Egyes országokban szegfűt visznek a temetések alkalmával a friss sírra, hogy a lélek újjászülethessen. Éppen ezért a szeretet jelképe is. Ha esetleg szeretetből adunk valakinek szegfűt, például barátságból, akkor mindig mondjuk el magunkban, hogy legyen örök a barátságunk. De nagyon fontos, hogy szerelemből soha ne adjunk szegfűt a kedvesünknek, mert a szerelmet sajnos eltemeti.

Leander

Védelem és egyben az átalakulás növénye is. Nagyon jó, ha olyan helyre rakjuk, ahol védelemre van szükség, de egyben egy átalakító energiára is. Ezért van leander nagyon sok üzlet vagy étterem teraszán, ahol szükség van folyamatos vendégkörre, mert nemcsak a szépségével hívja fel a figyelmet a növény, hanem energetikailag is segíti a megújulást és a védelmet.

Viszont az otthonunkban ne rakjuk közvetlenül a kapuba vagy bejárati ajtóhoz, mert így a távozást és egy jó folyamat megszakadását idézi elő. Vagyis ugyanúgy a körforgást segíti, ami révén akár kapcsolati vagy anyagi területen átmenőben lesz a szerencse.

Petúnia

Tisztító és egyben ördögűző hatása is van. Ezért is nagyon szerencsés, ha minél több petúniát ültetünk akár a kertbe vagy balkonra. Lehetőleg ennek a növénynek a virágát szárított formában alkalmazzuk úgy, hogy a lakás minden helységének a négy sarkába szórjunk egy kicsit és hét napig hagyjuk is ott.