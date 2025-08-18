„Különös varázs” – Dobó Kata, így tekint a magyar fővárosra

Dobó Kata Instagram-posztban mesélte el, milyen élmény volt számára új szemmel felfedezni Budapestet – saját városát. A színésznő szerint különös bája van annak, ha az ember turistaként tekint a megszokott utcákra és épületekre.
Ezúttal egy anya-lánya program kapcsán élte át a „hazai felfedezés” örömét. Egy francia étteremben jártak, amely hangulatával Párizst idézte meg. „Egy pillanatra mintha újra Párizsban lettünk volna” – írta posztjában.
Dobó Kata különleges párhuzamot vont a két város között: míg februárban a Szajna partján sétáltak, most a Duna mentén keresték – és találták meg – ugyanazt az eleganciát és hangulatot. „Párizs és Budapest eleganciája és bája egymásba fonódik” – fogalmazott.
Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy sokszor nem kell messzire utazni ahhoz, hogy rácsodálkozzunk a világ szépségeire: elég más szemmel nézni arra, ami mindig is körülvett minket.
