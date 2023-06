"Megálmodtam dolgokat, amikről nem tudhattam volna" - Krisztina boszorkánynak vallja magát

Már gyerekként is vonzott a misztikum, imádtam a fantasy sztorikat is, a varázslat atmoszféráját; ezért szinte természetes módon vonzott a boszorkányság felfedezése is. Kicsi lányként is voltak furcsaságaim, hamar rájöttem, hogy kiválóak a megérzéseim és megálmodtam dolgokat, amikről nem tudhattam volna