Nem lehet kibírni sírás nélkül, Diogo Jotát képtelenek elengedni a Liverpool öltözőjéből - Fotó

Érzelmes percekkel kezdődött a Liverpool szezonja a Premier League-ben. A gárda a Bournemouth elleni bajnoki előtt újra elbúcsúzott Diogo Jotától. Akárcsak az összes stadionban, Liverpoolban is megemlékeztek a portugál csatárról, valamint öccséről, André Silváról. A testvérek július 3-án hunytak el tragikus autóbalesetben, amikor Diogo Jota éppen Liverpoolba, a felkészülés kezdetére igyekezett vissza. A pénteki meccsen (4-2-re nyert a Pool) ott volt a csatár özvegye, Rute Cardozo is, a támadó és három gyermekének édesanyja, akivel másfél héttel a tragédia előtt házasodtak össze.
A Liverpool a tragédia után sem feledkezik meg Jotáról és szeretteiről. A csatárról készült festmények rengeteg ház falán ott vannak a városban, emellett a szobor is készül a csatárról, aki 2020-ban csatlakozott a klubhoz. Nem mellesleg, a Vörösök további két évig állják Jota fizetését: a portugál szerződése eredetileg 2027 nyaráig szólt, erre a két esztendőre 14,4 millió fontot (6,6 milliárd forintot) kap a család.
Egy hétvégén készült kép arról árulkodik, hogy a tragédia ellenére megtartották a portugál öltözői helyét és szekrényét. Sajnos a mezét, a felszerelését, a cipőit már nem készíthették ki a bajnoki előtt, a mezszámot is egy címer váltotta fel a szekrényen, de Szoboszlai Dominikék így is mindegyik hazai meccs előtt érzékelhetik, hogy - ha lélekben is -, de ott van velük barátjuk.
Diogo Jota liverpooli góljai
