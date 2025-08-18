Anyai ösztönei mentették meg – kis híján meghalt újszülött gyermeke

Egy anya ösztönei mentették meg újszülött kisfia életét, most másokat is figyelmeztet.

Anyai ösztön mentette meg az újszülöttet (Fotó: @aoiferandall TikTok)

Aoife Randall, egy ötgyermekes ír édesanya, 2022-ben hozta világra legkisebb fiát, Levi Thomast. A gyermek most hároméves, értelmi fogyatékossággal él, és szondán keresztül táplálják. Édesanyja számára azonban minden együtt töltött nap felbecsülhetetlen érték, hiszen pontosan tudja, mennyire közel jártak ahhoz, hogy örökre elveszítse őt.

Ami egy nyugtalan éjszakának indult, gyorsan rémálommá vált.

Éjszaka nem volt hajlandó enni, és amikor reggel felébredt, úgy tűnt, mintha elvesztette volna a kapcsolatot a valósággal. Forgatta a szemét, nem volt jelen, és fájdalmasan nyüszített. Semmilyen komoly tünet nem előzte meg ezt, csupán enyhe láz volt éjszaka.

- mesélte Aoife.

Bár sok szülő talán várt volna még a fejleményekre, Aoife ösztönei azt súgták, hogy valami nagyon nincs rendben. Mivel Levi reggel sem fogadta el a tejet, azonnal kórházba vitték.

Ott sokkoló diagnózist kaptak:

Lumbálpunkcióval megvizsgálták az agy-gerincvelői folyadékát, és parechovírust találtak a központi idegrendszerében.

Az orvosok közölték vele: ha akár csak egyetlen nappal később viszi be a kisbabáját, Levi valószínűleg nem élte volna túl. A parechovírus különösen veszélyes lehet a két hónaposnál fiatalabb csecsemőkre, és olyan tünetekkel járhat, mint:

etetési nehézségek

magas láz

nehézlégzés

nehéz ébreszthetőség

agyhártyagyulladás jelei

Bármelyik ilyen tünet jelentkezésekor azonnal orvosi segítségre van szükség.

Aoife most TikTokon osztja meg történetüket, hogy más szülőket is figyelmeztessen: hallgassanak az ösztöneikre, és ne várjanak, ha valami nem stimmel a babájukkal. Sajnos nincs egyedül: sok más édesanya is találkozott már hasonló esetekkel, akár szeptikus állapottal is - írja az Newsweek.