Mentőhelikopter landolt Borsodban: nyugdíjas nő zuhant egy mély kútba

Múlt héten egy 60 év körüli nő esett a kertjében található kútba. Családja néhány perc múlva talált rá, azonnal kimentették és mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításai szerint megvizsgálták a nőt, aki már nem lélegzett.
A rutinos mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Elsőként rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a perceken belül kiérkező esetkocsi folytatta az életmentést.
A család gyors reakciójának és a mentősök szakmai helytállásának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálását követően légi úton szállították kórházba - számolt be a drámai esetről az Országos Mentőszolgálat.
