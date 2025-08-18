UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Születésnapját ünnepli Cooky kisfia: „Drága kis csodánk” - Fotó

Cooky
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 13:53
Nátánszületésnapkisfia
Hatalmas büszkeségének adott hangot a rádiós.
K. C.
A szerző cikkei

Szelba Christian George, művésznevén: Cooky francia származású magyar műsorvezető, lemezlovas, pilóta. Cooky 2017 nyarán, A Nagy Duett balatoni partiján jelent meg először a nagy nyilvánosság előtt párjával, Szécsi Debórával. Akkor sokan azt gondolták, tiszavirág-életű lesz a kapcsolat - már csak azért is, mert a pár között 27 év a korkülönbség. 

Cookyék arról hogy hiába utaznak rengeteget, mégis itthon vannak igazán otthon - BORS
Fotó: archív / hot magazin

Ám mindenkire rácáfoltak és szerelmük azóta is lángol, továbbá két gyönyörű gyermekkel is bővült a családjuk. Kevin 2018 januárjában született, Nátán pedig 2019 augusztusában. Elsőszülött kisfia pedig a minap ünnepelte a születésnapját. A rádiós műsorvezető hatalmas büszkeséggel mesélt a fiáról. A születésnapja alkalmával pedig egy cuki, boldog családi fotót is megosztott. 

„Boldog születésnapot, drága kis csodánk! Maradj mindig ilyen kedves, mosolygós és szeretettel teli! Nagyon hálásak vagyunk, hogy vagy nekünk, és végtelenül szeretünk téged! 2019.08.17. ” - írta Cooky a születésnapi családi fotójához.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu