Születésnapját ünnepli Cooky kisfia: „Drága kis csodánk” - Fotó

Szelba Christian George, művésznevén: Cooky francia származású magyar műsorvezető, lemezlovas, pilóta. Cooky 2017 nyarán, A Nagy Duett balatoni partiján jelent meg először a nagy nyilvánosság előtt párjával, Szécsi Debórával. Akkor sokan azt gondolták, tiszavirág-életű lesz a kapcsolat - már csak azért is, mert a pár között 27 év a korkülönbség.

Fotó: archív / hot magazin

Ám mindenkire rácáfoltak és szerelmük azóta is lángol, továbbá két gyönyörű gyermekkel is bővült a családjuk. Kevin 2018 januárjában született, Nátán pedig 2019 augusztusában. Elsőszülött kisfia pedig a minap ünnepelte a születésnapját. A rádiós műsorvezető hatalmas büszkeséggel mesélt a fiáról. A születésnapja alkalmával pedig egy cuki, boldog családi fotót is megosztott.

„Boldog születésnapot, drága kis csodánk! Maradj mindig ilyen kedves, mosolygós és szeretettel teli! Nagyon hálásak vagyunk, hogy vagy nekünk, és végtelenül szeretünk téged! 2019.08.17. ” - írta Cooky a születésnapi családi fotójához.