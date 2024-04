Egy forradalmi találmány egy perc alatt kimutatja, ha rákos vagy

Samuel és Daniel Furka nem csak testvérek, de ikrek és nem pusztán külsejük hasonló. A két fiút egészen kicsi koruk óta az őket körülvevő világ működése foglalkoztatta és ennek megfelelő tanulmányokat végeztek. Mindketten biokémiát, illetve fizikát tanultak a lehető legmagasabb szinten és mindig az motiválta őket, hogy tudásukkal másokon segíthessenek. Az egyik találmányuk egy olyan orvosi eszköz, amit Dél-Afrikában, az Egyesült Államokban, illetve Németországban használnak. A testvérpár együttműködik világhírű egyetemekkel Bécstől Havannán át Torontóig. Találmányaik között közlekedési jármű is szerepel, de például egy humanitárius projektjük is működik Kenyában és a világon sokfelé.

Samuel és Danuel Furka büszkén mutatja az általuk tervezett benzinmotoros motorkerékpárt Fotó: pluska.sk

Azt a szerkezetet, ami vélhetően világhírűvé teszi őket a bevallásuk szerint 11 évig tartott kifejleszteni, és körülbelül 20 000 órát vett igénybe. Eredetileg egy olyan készüléket akartak létrehozni, amely képes 5 különböző betegség azonnali kimutatására az emberi testnedvekből. Kiderült azonban, hogy a készülékkel kimutatható betegségek köre ennél jóval szélesebb, akár több tucatnyi is lehet.

Testvérek vagyunk, de egyben legjobb barátok is, akik megbízhatnak egymásban. Gyerekkorunk óta együtt vagyunk, és ha az egyiküknek nincs kedve dolgozni, nem motivált, nem jönnek az ötletei, akkor a másik motiválja, biztatja, segíti. Ezért is tudjuk, hogyan használjuk fel hatékonyan az időnket.

- mondták a testvérek sikerük titkáról, akik azt is elárulták, hogy az eszközük kifejlesztésénél az is a céljuk volt, hogy egyszerűen kezelhető legyen, ami sikerült is.

A gép használata előtt a vizsgált személytől először vér-, vizelet- és székletmintát vesznek, melyek adatai betáplálják a gépbe, megnyomnak egy gombot, és egy perc múlva meg is van az eredmény. Egy külső szemlélőnek rendkívül egyszerűnek tűnik a szerkezet működése, miközben a bevitt adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, ami összetett matematikai és statisztikai módszerekkel alkot eredményt. Azonban a gép ennél is többre képes, hiszen azt is képes kimutatni, hogy ha az eredménye szerint

valakinek daganat van a szervezetében, akkor hogyan reagál majd a páciens onkológiai betegségére a kezelés, és hogyan fog fejlődni a betegsége a kezelés során.

A testvérek tehetségét egyetemük is felismerte és közös labort biztosítottak nekik a kutatásaikhoz Fotó: pluska.sk

Mindent ingyen csinálunk. Semmit nem adunk el belőle, még csak esély sincs rá. Ez nem üzlet

A testvérek hangsúlyozták, hogy az eszközük nem helyettesíti a hagyományos vizsgálatokat, de segíthet az orvosnak megítélni, hogy milyen, és mennyi költséges laboratóriumi vizsgálat elvégzésére van valóban szüksége egy-egy betegnek.

Mivel a daganatos betegek szám a világ minden táján egyre csak nő, egy ilyen eszközre nagy az igény és a testvérek gyorsan euromilliomossá válhattak volna, de őket ez nem érdekli

– fogalmazott Samuel, hozzátéve, hogy saját pénzükből finanszírozták a projektet, mert így biztos azokhoz kerül a találmányuk, akinek valóban szüksége van rá.