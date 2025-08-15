Örökre emlékezni fog első szexuális élményére a népszerű magyar humorista

Ma este 19:55-kor különleges tematikus adással jelentkezik a Szerencsekerék a TV2-n, hiszen a műsor házigazdája Kasza Tibi és szerencselánya, Balogh Eleni hazánk legismertebb humoristáit üdvözölheti a stúdióban. A nevetés garantált: Lovász László, Lakatos László és Elek Péter forgathatják a szerencsekereket, hogy próbára tegyék szerencséjüket és gyorsaságukat. A nézők nemcsak vicces pillanatokra, de intimebb történetekre is számíthatnak, hiszen a humoristák nem rejtik véka alá életük egy-egy pikáns epizódját.

A Szerencskerék pénteki adásában Lakatos László intim vizekre evez (Fotó: TV2)

Lakatos László a Szerencsekerékben elárulja, hogyan veszítette el a szüzességét

Különösen izgalmasnak ígérkezik Lakatos László szereplése, aki az esti adásban meglepő őszinteséggel beszél saját múltjáról. A humorista ugyanis elárulja, hogyan esett át első szexuális élményén:

Édesapámnak segítettem lakást festeni, amikor volt szabadidőm. Közben feljött hozzám a hölgyemény, elvonultunk a szobámba, mert fontosabb teendőm akadt. Édesapám közben folytatta a felújítást, én átestem a tűzkeresztségen, éppen célegyenesbe kerültünk, amikor apám leesett a létráról és szétvágta magát. Így az első szexuális élményemet a testén viseli, mint egy stigmát

– árulta el Lakatos László. A szokatlan és szinte bizarr történet ellenére Laci természetesen megtartja jellegzetes, humoros stílusát, így az adás egyszerre lesz meglepő és szórakoztató.

Lakatos László humorista férfivá válásakor különös baleset történt (Fotó: TV2)

A többiek is gondoskodnak a szórakoztatásról

A Szerencsekerék rajongói tehát este sem fognak csalódni: a humoristák nemcsak a szerencséjüket próbálják ki, hanem betekintést engednek az életük egy-egy kevésbé ismert, de annál színesebb részletébe. Lovász László, Lakatos László és Elek Péter játékos kedve és a váratlan történetek garantálják a felejthetetlen szórakozást, amelyet érdemes képernyő előtt követni.

Lesznek váratlan fordulatok... (Fotó: TV2)

Kasza Tibi felkötheti a gatyáját...

Ha valaki kíváncsi a poénokra, a különleges történetekre, és arra, hogyan reagálnak a humoristák a váratlan helyzetekre, ma este ne kapcsoljon máshova, hiszen a Szerencsekerék most nemcsak szerencsepróbát kínál, hanem egy csipetnyi őszinte humorral fűszerezett betekintést is a hazai sztárok életébe. A játék, a kacagás és az intimebb történetek tökéletes kombinációja várja a nézőket – vétek lenne kihagyni!