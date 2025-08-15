UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Örökre emlékezni fog első szexuális élményére a népszerű magyar humorista

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 19:15
Ma este különleges tematikus adással jelentkezik a Szerencsekerék, hazánk legismertebb humoristáival a stúdióban. Lakatos László váratlan vallomást tett arról, hogyan vesztette el a szüzességét.

Ma este 19:55-kor különleges tematikus adással jelentkezik a Szerencsekerék a TV2-n, hiszen a műsor házigazdája Kasza Tibi és szerencselánya, Balogh Eleni hazánk legismertebb humoristáit üdvözölheti a stúdióban. A nevetés garantált: Lovász László, Lakatos László és Elek Péter forgathatják a szerencsekereket, hogy próbára tegyék szerencséjüket és gyorsaságukat. A nézők nemcsak vicces pillanatokra, de intimebb történetekre is számíthatnak, hiszen a humoristák nem rejtik véka alá életük egy-egy pikáns epizódját.

Szerencsekerék, Lakatos László, Lovász László és Elek Péter
A Szerencskerék pénteki adásában Lakatos László intim vizekre evez (Fotó: TV2)

Lakatos László a Szerencsekerékben elárulja, hogyan veszítette el a szüzességét

Különösen izgalmasnak ígérkezik Lakatos László szereplése, aki az esti adásban meglepő őszinteséggel beszél saját múltjáról. A humorista ugyanis elárulja, hogyan esett át első szexuális élményén: 

Édesapámnak segítettem lakást festeni, amikor volt szabadidőm. Közben feljött hozzám a hölgyemény, elvonultunk a szobámba, mert fontosabb teendőm akadt. Édesapám közben folytatta a felújítást, én átestem a tűzkeresztségen, éppen célegyenesbe kerültünk, amikor apám leesett a létráról és szétvágta magát. Így az első szexuális élményemet a testén viseli, mint egy stigmát

– árulta el Lakatos László. A szokatlan és szinte bizarr történet ellenére Laci természetesen megtartja jellegzetes, humoros stílusát, így az adás egyszerre lesz meglepő és szórakoztató.

Lakatos László
Lakatos László humorista férfivá válásakor különös baleset történt (Fotó: TV2)

A többiek is gondoskodnak a szórakoztatásról

A Szerencsekerék rajongói tehát este sem fognak csalódni: a humoristák nemcsak a szerencséjüket próbálják ki, hanem betekintést engednek az életük egy-egy kevésbé ismert, de annál színesebb részletébe. Lovász László, Lakatos László és Elek Péter játékos kedve és a váratlan történetek garantálják a felejthetetlen szórakozást, amelyet érdemes képernyő előtt követni.

Lakatos László, Lovász László,Elek Péter
Lesznek váratlan fordulatok... (Fotó: TV2)

Kasza Tibi felkötheti a gatyáját...

Ha valaki kíváncsi a poénokra, a különleges történetekre, és arra, hogyan reagálnak a humoristák a váratlan helyzetekre, ma este ne kapcsoljon máshova, hiszen a Szerencsekerék most nemcsak szerencsepróbát kínál, hanem egy csipetnyi őszinte humorral fűszerezett betekintést is a hazai sztárok életébe. A játék, a kacagás és az intimebb történetek tökéletes kombinációja várja a nézőket – vétek lenne kihagyni!

 

