Nagy erőkkel rohantak menteni: autóbusz balesetezett Budapesten

Személykocsi és autóbusz hajtott egymásba a főváros kilencedik kerületében, a Közraktár és a Kinizsi utca kereszteződésében. A járművek kidöntöttek egy közlekedési lámpát is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az autóban egy ember utazott, a buszon a sofőrön kívül ketten ültek, a két utas elhagyta a helyszínt.