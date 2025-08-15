UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nagy erőkkel rohantak menteni: autóbusz balesetezett Budapesten

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 19:46
Autóbusz és személykocsi karambolozott Budapest kilencedik kerületében.

Személykocsi és autóbusz hajtott egymásba a főváros kilencedik kerületében, a Közraktár és a Kinizsi utca kereszteződésében. A járművek kidöntöttek egy közlekedési lámpát is. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az autóban egy ember utazott, a buszon a sofőrön kívül ketten ültek, a két utas elhagyta a helyszínt.

