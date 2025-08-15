Bolti szarkát fogtál? Jutalmat kapsz!

Nincsenek könnyű helyzetben az angliai kisboltok: a szigetországban mára olyannyira felbátorodtak a bolti szarkák, hogy egy felmérés szerint idén márciusig percenként három lopást is elkövetnek az üzletekben. Habár a brit kormány már régóta napirenden tartja a kérdést, konkrét intézkedés még nem történt az ügyben. Ezt elégelte meg az egyik fagyasztott élelmiszereket forgalmazó üzletlánc ügyvezetője, aki radikálisan új kezdeményezéssel rukkolt elő a helyzet leküzdésére.
Richard Walker, az Iceland nevű cég ügyvezetője azt találta ki az üzleteikben mindennapossá vált lopások és a személyzet elleni erőszak visszaszorítására, hogy
minden olyan vevő törzsvásárlói kártyáján jóváírnak 1 fontot, azaz nagyjából 450 forintnak megfelelő összeget, aki lebuktat egy bolti tolvajt.
Ehhez csupán annyit kell tenniük az üzletlánc vásárlóinak, hogy jelentsék a lopást a személyzetnek, ami, ha bizonyosságot nyer, már érkezik is a jól megérdemelt 1 font.
Hajlandó lennék minden „liberális ügyvédet” és „emberi jogi csoportot” felbosszantani azzal, hogy fegyvereket adnék az alkalmazottaim kezébe, amivel megvédhetik magukat az egyre erőszakosabb bolti tolvajokkal szemben
– nyilatkozta a Daily Starnak Richard Walker.
A 45 éves ügyvezető felháborodásának okát abban kell keresni, hogy a brit törvények nem igazán védik meg a kereskedőket a bolti tolvajokkal szemben: korábban a szigetország illetékes hivatala úgy foglalt állást, hogy a bolti szarkák arcképének közzététele jogilag aggályos, mert sérti a gyanúsítottak adatvédelmi jogait. Igen, a tolvajokét…
Richard Walker ezért is váltott stratégiát és vezette be az üzleteikben az 1 fontos jutalmazást, de hajlandó még ennél is tovább menni és dacolni a figyelmeztetéssel. Azt tervezi ugyanis, hogy bevezeti az arcfelismerő technológiát mind a 970 brit üzletében. Így aki egyszer is lopott valamelyik üzletében, az többé egyikbe sem tehetné be a lábát. Az ügyvezető szerint a bolti tolvajok elszemtelenedése és az egyre gyakoribbá váló erőszakos bolti lopások minden üzletláncot érintenek.
A kormány már régóta ígéri, de még mindig nem tett semmit az erőszakos bolti lopások visszaszorítása érdekében, ezért a kereskedők egyre dühösebbek és kénytelenek a saját kezükbe venni a problémát. Milliókat költünk biztonságra, soha nem költöttünk még ennyit erre, mégis, soha nem volt magasabb az erőszakos incidensek száma, mint most
– utalt a brit kabinet tehetetlenségére Richard Walker.
Angliában korábban voltak olyan politikai ígéretek, hogy önálló bűncselekménnyé nyilvánítják a bolti alkalmazottak elleni erőszakot, valamint eltörlik a 200 fontnál kisebb értékű árut ellopó tolvajok „kis értékű bolti lopás” büntetését. Ezekből azonban mind a mai napig semmi sem valósult meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.