Bolti szarkát fogtál? Jutalmat kapsz!

Nincsenek könnyű helyzetben az angliai kisboltok: a szigetországban mára olyannyira felbátorodtak a bolti szarkák, hogy egy felmérés szerint idén márciusig percenként három lopást is elkövetnek az üzletekben. Habár a brit kormány már régóta napirenden tartja a kérdést, konkrét intézkedés még nem történt az ügyben. Ezt elégelte meg az egyik fagyasztott élelmiszereket forgalmazó üzletlánc ügyvezetője, aki radikálisan új kezdeményezéssel rukkolt elő a helyzet leküzdésére.

Annyira elszemtelenedtek a bolti szarkák, hogy az üzletvezetőknek rendhagyó módszereket kell bevetniük ellenük. Fotó: Craig Adderley / Pexels (illusztráció)

Besúgók segítségével tartanák vissza a bolti szarkákat

Richard Walker, az Iceland nevű cég ügyvezetője azt találta ki az üzleteikben mindennapossá vált lopások és a személyzet elleni erőszak visszaszorítására, hogy

minden olyan vevő törzsvásárlói kártyáján jóváírnak 1 fontot, azaz nagyjából 450 forintnak megfelelő összeget, aki lebuktat egy bolti tolvajt.

Ehhez csupán annyit kell tenniük az üzletlánc vásárlóinak, hogy jelentsék a lopást a személyzetnek, ami, ha bizonyosságot nyer, már érkezik is a jól megérdemelt 1 font.



Hajlandó lennék minden „liberális ügyvédet” és „emberi jogi csoportot” felbosszantani azzal, hogy fegyvereket adnék az alkalmazottaim kezébe, amivel megvédhetik magukat az egyre erőszakosabb bolti tolvajokkal szemben

– nyilatkozta a Daily Starnak Richard Walker.

A 45 éves ügyvezető felháborodásának okát abban kell keresni, hogy a brit törvények nem igazán védik meg a kereskedőket a bolti tolvajokkal szemben: korábban a szigetország illetékes hivatala úgy foglalt állást, hogy a bolti szarkák arcképének közzététele jogilag aggályos, mert sérti a gyanúsítottak adatvédelmi jogait. Igen, a tolvajokét…

Richard Walker ezért is váltott stratégiát és vezette be az üzleteikben az 1 fontos jutalmazást, de hajlandó még ennél is tovább menni és dacolni a figyelmeztetéssel. Azt tervezi ugyanis, hogy bevezeti az arcfelismerő technológiát mind a 970 brit üzletében. Így aki egyszer is lopott valamelyik üzletében, az többé egyikbe sem tehetné be a lábát. Az ügyvezető szerint a bolti tolvajok elszemtelenedése és az egyre gyakoribbá váló erőszakos bolti lopások minden üzletláncot érintenek.



A kormány már régóta ígéri, de még mindig nem tett semmit az erőszakos bolti lopások visszaszorítása érdekében, ezért a kereskedők egyre dühösebbek és kénytelenek a saját kezükbe venni a problémát. Milliókat költünk biztonságra, soha nem költöttünk még ennyit erre, mégis, soha nem volt magasabb az erőszakos incidensek száma, mint most

– utalt a brit kabinet tehetetlenségére Richard Walker.