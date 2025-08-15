„Levágtam a halott férjem tetoválását, bekereteztem és a falra akasztottam – íme, miért”

A nő sebészeti úton eltávolíttatta, majd egy keretbe helyeztette elhunyt férje tetoválását. A 35 éves Angelica Radevski teljesen összetört, mikor az 55 éves férje Tashe, március 21-én elhunyt, miután eszméletlenül találták teherautójában egy tornaterem előtt Wheelingben, Nyugat-Virginiában.

Halálát követően Angelica úgy döntött tiszteletben tartja férjével közös vágyát és megtartja férje egyik tetoválását. Egy 12 centiméteres mintát, amely kedvenc sportcsapatát ábrázolja és amit 18 évesen csináltatott.

Halála előtt Angelica érezte, hogy férjével TJ-vel nincs minden rendben, mivel 23-szor hívta és a férfi nem vette fel.

Kapcsolatba lépett egy „Save my ink forever” nevű céggel, amely tetoválásmegőrzésre szakosodott, és amely megszervezte a tetoválás eltávolítását TJ maradványairól, majd megkezdte a 90 napos konzerválási eljárást. Angelica kisfia választotta ki melyik tetoválás lesz a megőrzött darab.

A cég a bőrt és a művészei alkotást, olyan módszerrel alakította át, amelyről Angelicának semmit nem árultak el. Miután filctollal megjelölték a területet a temetkezési vállalat levágta a férfi bőrét, a szövetet egy tartósító tasakba helyezte, majd átadta a szervezetnek bekeretezésre.

Angelica jelenleg egy székre helyezte férje maradványát.

Minden barátunk nagyon támogató volt, de néhány családtag még mindig nem igazán érti

- mondja családja reakciójáról Angelica.

Angelica szerint, fia számára apja tetoválása hozta meg a lezárást és a gyógyulást a történtek után.