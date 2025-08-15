Rubint Rellát egyenesen Afrikából köszöntötték fel­ – de nemcsak ő ünnepelt idén nyáron!

Rubint Rella a 28. születésnapját idén nyáron különleges módon ünnepelte, méghozzá a festői szépségű Szarvason, egy hotel exkluzív környezetében. Az influenszer, aki edzős videóival, egészséges életmódjával és kifinomult stílusával hódította meg az online közönséget, most egy egész hetet szentelt a pihenésnek – és az ünneplésnek.

Rubint Rella különleges módon ünnepelt (Fotó: Instagram)

Nem csak egy születésnap… Egy új fejezet

– írta Instagram-posztja alá, amelyen éppen a születésnapi tortáján fújja el a gyertyát.

A videón Rella egy letisztult, mégis elegáns fekete ruhában látható, körülötte csillagok és lufik – természetesen a boldog mosoly sem maradt el.

Rubint Rella afrikai meglepetése

Afrikából is kapott köszöntést a magyar celeb, amit Instagram-oldalán osztott meg követőivel.

Drága Relli! Annyira szexi és csodálatos vagy. Boldog születésnapot, te vagy a legédesebb lélek! Szeretlek!

– olvasható az üzenet egyenesen Afrikából, amivel Rellát egy barátnője lepte meg születésnapján.

A sztorikból még az is kiderült, hogy a hét programja nem csak spa- és wellnessélményekről szól, hanem baráti összejövetelekről és új kezdetekről is.

A magyar celeb viszont nincs egyedül, íme néhány szülinapos, akik nyáron ünnepeltek:

A Rubint család

A Rubint család több tagja is nyáron ünnepel. Rella húga, Rubint Rebeka idén lett 20 éves, és egy fiatalos bulival köszöntötte az új évtizedet. Rubint Réka pedig egy olasz étteremben, a barátaival töltötte a 47. születésnapját, és még egy egyedi ajándékot is kapott, amit Instagram- oldalán osztott meg követőivel.

Rubint Réka idén 47 éves lett (Fotó: Szabolcs László)

Magyar sztárok, akik 2025 nyarán ünnepeltek – más magyar hírességek is tortáztak

A nyári szülinaposok sorába több ismert hazai sztár is bekerült: Sebestyén Balázs júliusban töltötte a 48-at. Gáspár Laci idén lett 46 éves. Liptai Claudia júliusban lett 52, és stílusosan Bécsben ünnepelt, nem is akárhol, hanem egy Justin Timberlake koncerten. Fluor Tomi pedig augusztus elején ünnepelt, és rengetek felköszöntést kapott rajongóitól a magyar rapper.

És a külföldi sztárok?

A nemzetközi hírességek között is több a nyári születésű. Shawn Mendes 27 éves lett, és magyar vidéken, Etyeken ünnepelt a kanadai szupersztár.