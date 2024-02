Figyelmeztet a jós: még ma összeomlik a világháló, hetekre internet nélkül maradhatunk

Vajon mit hoz a jövő? Mindenki tudni szeretné, mi vár ránk, és bizony vannak, akik úgy vélik, birtokában is vannak ezen információknak. Az persze más kérdés, hogy mennyire hiszünk az önjelölt Nostradamusoknak, pláne, ha azok azt állítják: a jövőből érkeztek közénk, és emiatt tudják, mit tartogatnak az elkövetkező hónapok vagy akár évek. A TikTokon például lassan egész szép "időutazó-kolónia" alakul ki: ugyanis többen is azzal szórakoztatják a követőiket, hogy apokaliptikus világégéseket jósolnak szinte hónapról hónapra. Szerencsére eddig nem sok jött be mindebből. Mondhatni: addig jó nekünk.

Egy hackernek hála hetekre búcsút mondhatunk a világhálónak. A jövőlátó szerint még ma megtörténik a támadás Fotó: Pexels

Ez vár ránk a közeljövőben az időutazó szerint

Lényeg a lényeg, az egyik ilyen TikTok-időutazó arról számolt be friss videójában: több igencsak kellemetlen esemény vár ránk mostanában. Rögtön a mai napot egy rossz hírrel "alapozhatjuk meg", ugyanis február 25-én egy kibertámadás miatt leáll mindennemű kommunikációs hálózat – így nem csak a net de a telefonvonalak is. Lesznek, akiknek hetekig kell nélkülözniük a világhálót.

Utána ezekre számíthatunk még:

Március 7: Nyolc ember szuperképességekre tesz szert.

Március 29: Ősi, gigantikus lények ébrednek álmukból.

Április 18: Egy féreglyuk nyílik a Mars közelében, ami egy másik naprendszerbe vezet.

Július 26: Kiderül, hogy a Föld valóban üreges.

Igen, mindezen események jobban illenének egy sci-fi antológia tartalmába, mintsem jóslatok közé, de az "időutazók" már csak ilyenek.