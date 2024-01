Kitálalt a jós: milliók vesztik el az otthonukat, gyilkos hóvihar közelít

Van a TikToknak egy igen bizarr szeglete, ahol a tartalomgyártók azzal szórakoztatják (vagy épp ijesztgetik) követőiket, hogy pontosan tudják, mi vár ránk az elkövetkező években, évtizedekben. Ráadásul információik forrása sem hétköznapi: azt állítják magukról, hogy a jövőből jöttek. Ezen jóslatok közös jellemzője, hogy gyakran rendkívüli természeti katasztrófákat, mindent megváltoztató felfedezéseket, no meg idegeninváziót vetítenek elő. Az egyik legújabb időutazó jós "Az Egyetlen Cirala" névre hallgat, és korábbi videójában arról számolt be: az idei és a következő év lesz az emberiség legeseménydúsabb és legdurvább időszaka. Most részletesen is felsorolta, mire számíthatunk 2024-ben.

Durva évünk lesz Fotó: Pixabay

Ez vár ránk 2024-ben: jóslat minden hónapra

Mutatjuk havi bontásban, mi vár ránk idén – már ha lehet hinni Ciralának.

Január: egy gorilla megtanul beszélni, ezt a tudást pedig később más majmoknak is átadja, akik így a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak egy idő után.

Február: az Atlanti-óceán mélyén felfedezik Atlantisz víz alatti városát.

Március: lezuhan egy földönkívüli űrhajó.

Április: 4 naponta szupererőt kap egy-egy ember.

Május: ázsiai hackerek betörnek a NASA rendszerébe. Ez a tett végül egy atomrakéta kilövéséhez és a III. világháború kitöréséhez vezet.

Június: rejtélyes gabonakörök jelennek meg.

Július: ez lesz a történelem legforróbb nyara, épületek kapnak lángra a hőségtől.

Augusztus: egy chip segítségével számos állapot, így a bénulás vagy a vakság is gyógyíthatóvá válik.

Szeptember: lecsap a történelem első hiperhurrikánja, mely 9 napig tombol majd.

Október: tudósok egy élő sziklára bukkannak, amely képes magától mozogni.

November: felfedezik a fiatalság forrását Dél-Amerikában.

December: Amerika legnagyobb hóvihara csap le az északi államokra, milliók vesztik el az otthonukat a 29 napig tartó viharban.