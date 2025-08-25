Harry herceg kitálalt: ekkor mérgesedett el Meghan és Vilmos viszonya

Harry herceg elmondása szerint felesége és bátyja egy heves vitába keveredtek, az eset szerepel a 2023 januárjában megjelent memoárjában, a Tartalék (Spare) című könyvben.

Harry herceg elárulta, miért romlott meg Meghan és Vilmos kapcsolata Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg felfedi Meghan és Vilmos konfliktusát

A könyvben Harry azt állítja, hogy Meghan egy feszült vita közben felszólította Vilmost, vegye el az ujját az arca elől. A történet előzménye, hogy Katalin hercegné bocsánatkérést követelt Meghantól, mert állítólag megsértette az érzéseit Harry és Meghan esküvője előtt.

Amikor Meghan jelezte, hogy nem érti, miről van szó, Katalin egy korábbi telefonbeszélgetést hozott fel, amelyben Meghan a hormonjaira tett megjegyzést. Meghan Markle ezt így magyarázta: „Így beszélek a barátnőimmel.”

Ez nem így megy Nagy-Britanniában

- mondta Vilmos herceg Meghannek és az arcába mutatott az ujjával.

Meghan kifakadt és csak ennyit válaszolt Vilmos hercegnek: „Vedd el az ujjad az arcomból.”

Harry a könyvben így reflektált a történtekre:

„Ez tényleg megtörtént? Idáig fajult a helyzet? Ordibálunk egymással ültetőkártyák és hormonok miatt?”

A memoárban Harry arról is beszámol, hogy közte és bátyja között egy veszekedés, sőt, állítólag egy tettlegességig fajuló konfliktus alakult ki, miután Vilmos nehéz természetűnek, udvariatlannak és nyersnek nevezte Meghant. Harry azzal vádolta bátyját, hogy úgy viselkedik, mintha ő lenne az örökös, mire kölcsönösen sértegetni kezdték egymást. Vilmos állítólag azzal védekezett, hogy csak segíteni próbál.

Harry és Meghan más emlékeiket is megosztották a királyi családban eltöltött időszakukról, a Netflixen bemutatott önálló dokumentumfilm-sorozatukban (Harry & Meghan) - írja az Express.

A Netflix adatai szerint a sorozat 2022 decemberében debütált, és az első négy napban 23,4 millió megtekintést ért el, ezzel minden idők legnézettebb dokumentumfilmje lett indulásakor.