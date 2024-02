Atomkatasztrófára figyelmeztet a jós, pokoli márciusunk lesz

"A következő két év lesz az emberi történelem legrosszabbja" – e szavakkal rémisztgette TikTok-oldalán egy jövőlátó tartalomgyártó a követőit. Az persze gyengíti a kijelentése súlyát, hogy azt is felfedte, honnan jutott eme információk birtokába: állítása szerint ugyanis mindez számára már nem csak hogy múlt, de valósággal történelem, ő ugyanis a távoli jövőből érkezett hozzánk. Úgy tűnik, a jóslatok ezen fajtája kifejezetten népszerű a nevezett videós közösségi felületen, mert most egy másik "időutazó" is előállt a maga jóslatával, ami egybecseng azzal, hogy eléggé pocsék évünk lesz. No nem mintha ezzel az egyik hitelesítené a másikat...

Vajon tényleg ismeri a jövőt a rejtélyes tiktokker? Aligha... Fotó: Bors

Ez vár ránk márciusban az időutazó szerint

Az Eno Alaric (ál)nevű tiktokker, aki a saját bevallása szerint 2671-ből jött, a következő (igencsak szürreális) eseményeket jósolja márciusra:

Március 4: Radioaktív szennyezőanyag kezd szivárogni egy felrobbant atomreaktorból Mississippi államban, ami a Mississippi folyóba. Ez mutációt indít be a környező élővilágban. A jóslat meredek része most következik: ennek köszönhetően megjelenik az első gyíkfaj, ami tud beszélni.

Március 13: A tudósok felfedeznek egy aszteroidát, ami a Föld felé közelít. Megpróbálják eltéríteni, ám ez nem sikerül, így az űrszikla május 17-én becsapódik.

Március 22: Miután egy gorilla iszik a Mississippi folyó vizéből, mutálódni kezd, és valódi "King Konggá" válik.

Március 28: Felfedeznek egy kaput, mely idegen világokba vezet.

Mi szóltunk, hogy meredek lesz...