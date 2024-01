"Időutazó vagyok és a következő két év lesz az emberi történelem legrosszabbja"

Sokan szeretnék tudni, mit hoz a jövő, vannak azonban, akik azt állítják: ők már birtokában vannak ennek a tudásnak. Ám nem is ez a legextrémebb kijelentésük, hanem az, hogy miként szerezték meg eme tudást. Egyesek ugyanis azt akarják elhitetni: mindez számukra már a múlt, ők ugyanis a jövőből jöttek. Bármennyire is fantasztikumnak hangzik, kifejezetten sokan vannak a közösségi felületeken, manapság javarészt a TikTokon, akik időutazónak vallva magukat teszik közzé jóslataikat, de még többen azok, akik ilyen vagy olyan módon vevők ezekre a jóslatokra. Most abba ne menjünk bele, hányan veszik mindezt halálosan komolyan, és hányan vannak, akik csak egy jót nevetni vagy épp borzongani szeretnének! Élnénk a gyanúperrel, hogy azért ez utóbbi csoport népesebb, mint az előbbi – vagy legalábbis nagyon reméljük!

Kifejezetten kellemetlen évek várnak ránk, már ha igaz, amit az "időutazó" állít Fotó: Bors

Most egy olyan tartalomgyártót szeretnénk bemutatni, aki csak a közelmúltban tűnt fel: "Az Egyetlen Cirala" névvel illeti magát, saját bevallása szerint 2804-ből utazott vissza a múltba, és már azt is elárulta, mi vár ránk idén. Kiemelte: 2024 és 2025 az emberiség legrosszabb, ugyanakkor legmozgalmasabb évei lesznek.

Ez vár ránk idén az időutazó jóslata szerint

Április 17: Ettől a naptól kezdve minden negyedik napon egy ember különleges képességekre tesz szert. Ezen képességek egészen véletlenszerűen jelennek meg, a sorozat pedig 2025-ig tart.

Május 12: A Mount Everest barlangjaiban megdöbbentő felfedezést esznek a tudósok: 200 sárkányra bukkannak. Később kiderül: más, mitikusnak hitt lények is léteznek.

Június 25: Az emberiségnél kifejlődik egy hatodik érzék, ami napkitörésekre vezethető vissza.

Október 4: Megtörténik, amitől a tudósok jó ideje tartanak, kitör a yellowstone-i szupervulkán.

November 1: Dél-Amerikában rábukkannak az örök ifjúság forrására.