Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Elfelejthette gyermeke bántalmazását az anya?

Megrázta az országot a nagydorogi csecsemőgyilkosság. Mindenki azt találgatja, valóban ártatlan-e a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya, vagy csupán egy mesét próbál elhitetni a családjával és a rendőrökkel. Mint arról a Bors beszámolt, a 25 éves, nagydorogi Viktória augusztus 20-án elment sétálni a kéthetes kisfiával – a kisfiút egy babakocsiban tolta maga előtt - , de már Zalánka nélkül, zokogva tért haza. Az otthon tartózkodó édesanyjának azt állította, hogy útközben egy fekete autót látott, majd a következő pillanatban elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, már csak az üres babakocsit látta maga előtt.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja tagadja, hogy bántotta volna kisfiát Fotó: Bors

Viktória a gyermeke eltűnését bejelentette a rendőrségen, az egyenruhások pedig órákkal később, egy kukoricásban megtalálták a kisfiú holttestét. Az igazságügyi orvosszakértő hamar megállapította, hogy az újszülött gyilkosság áldozata lett. A gyanú az anyára terelődött, a nőt pedig augusztus 23-án a bíróság letartóztatta.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében hosszú nyomozás várható

Sokakban felmerül a kérdés, hogy Viktória – amennyiben valóban bűnös – tudatosan hazudott, vagy elfelejtette, mit tett a gyermekével. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint bizonyos körülmények között nagyon is elképzelhető, hogy egyes emlékek törlődnek egy elkövető agyából, és ezért az illető ténylegesen ártatlannak gondolja magát. Fontos megjegyezni, hogy mindaddig, amíg a bíróság jogerősen nem nyilvánítja bűnösnek az anyát, megilleti őt az ártatlanság vélelme.

Zalánka kiságya most már üres Fotó: Bors

Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét, és téveszmék alakulnak ki a fejében. Létezik olyan, hogy egy anya beszűkült tudatállapotban elveszíti a világgal való kapcsolatát, és nem emlékszik arra, ami történt

– mondta a szakértő és hozzátette: súlyos depresszió, akár a szülés utáni depresszió esetében viszont a nőnek emlékeznie kell, legalább az előzményekre. Például arra, hogy a gyermeket megszoptatta, mielőtt elindult vele otthonról.

- Egy infantilis nő esetében elképzelhető, hogy a szülés után rájön, hogy még nem áll készen az anyaságra, ezért a kisbaba gondozása egy olyan teher számára, amivel nem tud megküzdeni. Ennek lehet olyan szélsőséges következménye, hogy a nő az ellen fordul, aki nehézséget okoz neki.