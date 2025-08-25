Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Elfelejthette gyermeke bántalmazását az anya?

Megrázta az országot a nagydorogi csecsemőgyilkosság. Mindenki azt találgatja, valóban ártatlan-e a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya, vagy csupán egy mesét próbál elhitetni a családjával és a rendőrökkel. Mint arról a Bors beszámolt, a 25 éves, nagydorogi Viktória augusztus 20-án elment sétálni a kéthetes kisfiával – a kisfiút egy babakocsiban tolta maga előtt - , de már Zalánka nélkül, zokogva tért haza. Az otthon tartózkodó édesanyjának azt állította, hogy útközben egy fekete autót látott, majd a következő pillanatban elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, már csak az üres babakocsit látta maga előtt.
Viktória a gyermeke eltűnését bejelentette a rendőrségen, az egyenruhások pedig órákkal később, egy kukoricásban megtalálták a kisfiú holttestét. Az igazságügyi orvosszakértő hamar megállapította, hogy az újszülött gyilkosság áldozata lett. A gyanú az anyára terelődött, a nőt pedig augusztus 23-án a bíróság letartóztatta.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy Viktória – amennyiben valóban bűnös – tudatosan hazudott, vagy elfelejtette, mit tett a gyermekével. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint bizonyos körülmények között nagyon is elképzelhető, hogy egyes emlékek törlődnek egy elkövető agyából, és ezért az illető ténylegesen ártatlannak gondolja magát. Fontos megjegyezni, hogy mindaddig, amíg a bíróság jogerősen nem nyilvánítja bűnösnek az anyát, megilleti őt az ártatlanság vélelme.
Egy súlyos pszichés zavar esetében nem kizárható, hogy valaki elveszíti a realitásérzékét, és téveszmék alakulnak ki a fejében. Létezik olyan, hogy egy anya beszűkült tudatállapotban elveszíti a világgal való kapcsolatát, és nem emlékszik arra, ami történt
– mondta a szakértő és hozzátette: súlyos depresszió, akár a szülés utáni depresszió esetében viszont a nőnek emlékeznie kell, legalább az előzményekre. Például arra, hogy a gyermeket megszoptatta, mielőtt elindult vele otthonról.
- Egy infantilis nő esetében elképzelhető, hogy a szülés után rájön, hogy még nem áll készen az anyaságra, ezért a kisbaba gondozása egy olyan teher számára, amivel nem tud megküzdeni. Ennek lehet olyan szélsőséges következménye, hogy a nő az ellen fordul, aki nehézséget okoz neki.
Ugyanakkor Viktóriának nem ez volt az első gyermeke és a nagyfiáról is megfelelően gondoskodott. Attila, az elhunyt kisbaba édesapja, Viktória vőlegénye a Borsnak kifejtette: szépen gondozta a kis Zalánkát is.
Semmi jelét nem mutatta, hogy szülés utáni depresszióban szenvedne. Nem panaszkodott, felelősségteljesen viselkedett. Már az előző kapcsolatából származó, ötéves fiának is csodálatos édesanyja volt, ezért is voltam benne biztos, hogy jól teszem, ha vele alapítok családot. Mátét egyébként a saját gyermekemként szeretem, mindent elkövetek, hogy az anyukája távolléte minél kisebb traumát okozzon neki
– nyilatkozta lapunknak Attila.
A gyászoló család továbbra teljes mellszélességgel kiáll Viktória mellett, és a nő valamennyi hozzátartozója bízik benne, hogy az anyának sikerül tisztáznia magát. Ez Molnár Péter, a gyanúsított kirendelt védője szerint sem teljesen esélytelen. A jogász még augusztus 23-án, a nő letartóztatását követően fejtette ki a Borsnak, hogy álláspontja szerint a gyanúsítás gyenge lábakon áll.
