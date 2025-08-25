Britney Spears anyaszült meztelenül mutatta meg magát

A híres énekesnő szombaton az Instagramon tett közzé egy képet, amelyen meztelenül, egy szoba sarkában pózolva mutatta meg fenekét.
A 43 éves, Britney Spears nem írt képaláírást, és a hozzászólásokat is letiltotta a fotó alatt.
Egy felhasználó azonban az X-en (korábban Twitter) reagált a bejegyzésre:
„Az az ijedség, amikor nyilvánosan megnyitod az Instagramot, és az első fotó, ami felugrik, Britney Spears meztelenül…”
A múlt héten a popsztár rajongói már aggódva kommentáltak, miután Britney Spears egy videót tett közzé, amelyben hamisan énekelte Rihanna 2006-os slágerét, az Unfaithfult, valamint Prince 1986-os számát, a Kisst. A felvételen pizsamában táncolt, lábán ugyanaz a térdig érő csizma.
A háttérben jól látszott, hogy a padlón szanaszét hevertek a tárgyak.
Az énekesnő azzal magyarázta a felvételt, hogy éppen a fényekkel játszott és takarította a házát, amikor a videót rögzítette. Rajongói azonban másképp látták: egyikük így írt az X-en: „Istenem, mi történt szegény Britney-vel, tényleg ez a hírnév ára?”
Néhány nappal később Britney Spears egy újabb felvételt osztott meg magáról, amelyen érzékien táncolt egy hajón Justin Timberlake és Timbaland 2009-es számára, a Carry Out-ra. Ugyanebben a videóban hirtelen leállította a zenét, majd furcsa akcentussal arról beszélt, hogy beugrik a vízbe - írja a Page Six.
Britney Spears korábban 13 éven át élt gondnokság alatt, amely csak 2021 novemberében ért véget.
Azóta azonban többször is aggodalmat keltett követőiben közösségi médiás aktivitásával, például 2023-ban, amikor egy olyan videót osztott meg, amelyben késekkel táncolt.
Britney Spears merész fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni.
