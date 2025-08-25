"A pasim 27 évvel idősebb nálam - luxuséletet élünk, de a rosszakarók szerint csak a pénzéért vagyok vele"

Egy fiatal nő, aki egy nála kétszer idősebb férfival jár, visszavágott azoknak, akik kritizálják a kapcsolatát. A 27 éves londoni Sass a közösségi médiában árulta el románcát 54 éves, „ezüstróka” barátjával.
Az önmagát „elkényeztetett barátnőnek” nevező nő luxuséletet él jóval idősebb barátjával, rendszeresen járnak együtt napsütötte nyaralásokra és síelésre. Sass gyakran osztja meg csillogó életének jeleneteit a TikTokon,ahol 3500 követője van, de újabban azért kritizálják, mert egy nála sokkal idősebb személlyel jár.
A tartalomkészítő nemrég online beszélt románcukról, és közzétett egy képet, amelyen összebújnak, valamint egy feliratot, amelyen felfedték születési évüket - 1970, illetve 1997.
A kommentekben többen is undorítónak titulálták a kapcsolatukat és azt kérték a fiatal nőtől, hogy "válassza az önbecsülést a pénz helyett". Sass azonban azt mondta, hogy boldogabb nem is lehetne, és megvédte barátját, akit „magasan képzett, érzelmileg intelligens, anyagilag biztos, nagyszerű személyiségnek” nevezve. A gyűlöletbeszédre reagálva Sass azt mondta, hogy kapcsolatuk a 27 év korkülönbség ellenére „támogató és boldog” volt.
"Akik a való életben ismernek minket, támogatnak minket és örülnek a boldogságunknak" - mondta a fiatal nő. "Sajnálom, hogy ilyen sokan gyűlölködnek, de a szavaik nem érintenek mélyen, mivel szó szerint semmit nem tudnak rólam és a páromról. A családunk támogat minket. De még ha nem is tennék, nem érdekelne, mert nekem kell együtt élnem a döntésemmel. És most boldog vagyok, ahogy az életem zajlik".
Sass partnere folyamatosan ajándékokkal halmozza el őt, nemrégiben kicsomagolt egy vadonatúj Louboutin cipőt, amely több ezer fontot ér. A pár ötcsillagos nyaralásokra jár, csak a legdrágább szállodákban szállnak meg, és Michelin-csillagos éttermekben esznek.
A legtöbb kommentelő szerint ez valójában nem szerelem, Sass csak a pénzéért van az idősebb férfival és teljesen kihasználja.
