"A pasim 27 évvel idősebb nálam - luxuséletet élünk, de a rosszakarók szerint csak a pénzéért vagyok vele"

Egy fiatal nő, aki egy nála kétszer idősebb férfival jár, visszavágott azoknak, akik kritizálják a kapcsolatát. A 27 éves londoni Sass a közösségi médiában árulta el románcát 54 éves, „ezüstróka” barátjával.

Fotó: TikTok

Az önmagát „elkényeztetett barátnőnek” nevező nő luxuséletet él jóval idősebb barátjával, rendszeresen járnak együtt napsütötte nyaralásokra és síelésre. Sass gyakran osztja meg csillogó életének jeleneteit a TikTokon,ahol 3500 követője van, de újabban azért kritizálják, mert egy nála sokkal idősebb személlyel jár.

A tartalomkészítő nemrég online beszélt románcukról, és közzétett egy képet, amelyen összebújnak, valamint egy feliratot, amelyen felfedték születési évüket - 1970, illetve 1997.

A kommentekben többen is undorítónak titulálták a kapcsolatukat és azt kérték a fiatal nőtől, hogy "válassza az önbecsülést a pénz helyett". Sass azonban azt mondta, hogy boldogabb nem is lehetne, és megvédte barátját, akit „magasan képzett, érzelmileg intelligens, anyagilag biztos, nagyszerű személyiségnek” nevezve. A gyűlöletbeszédre reagálva Sass azt mondta, hogy kapcsolatuk a 27 év korkülönbség ellenére „támogató és boldog” volt.

"Akik a való életben ismernek minket, támogatnak minket és örülnek a boldogságunknak" - mondta a fiatal nő. "Sajnálom, hogy ilyen sokan gyűlölködnek, de a szavaik nem érintenek mélyen, mivel szó szerint semmit nem tudnak rólam és a páromról. A családunk támogat minket. De még ha nem is tennék, nem érdekelne, mert nekem kell együtt élnem a döntésemmel. És most boldog vagyok, ahogy az életem zajlik".

Sass partnere folyamatosan ajándékokkal halmozza el őt, nemrégiben kicsomagolt egy vadonatúj Louboutin cipőt, amely több ezer fontot ér. A pár ötcsillagos nyaralásokra jár, csak a legdrágább szállodákban szállnak meg, és Michelin-csillagos éttermekben esznek.

A legtöbb kommentelő szerint ez valójában nem szerelem, Sass csak a pénzéért van az idősebb férfival és teljesen kihasználja.