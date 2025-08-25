Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tragédiába fulladt az iskolai kirándulás: 6 diák meghalt, rengetegen megsérültek

fulladás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 18:20
kirándulásgyermek
Katasztrófába torkollott egy iskolai kirándulás, miután több gyermek is megsérült a tengerparton. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a történtek pontos körülményeit, miközben vörös riasztást adtak ki a strandra.

Legalább hat gyermek fulladt vízbe, és további két tucat megsérült egy iskolai kirándulás során egy egyiptomi tengerparton.

Jelenleg a fulladásos esetek pontos körülményei nem ismertek.
Jelenleg a fulladásos esetek pontos körülményei nem ismertek (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash 

Egyiptom Egészségügyi és Népességügyi Minisztériuma (MoHP) megerősítette, hogy az eset akkor történt, amikor a gyermekek egy szervezett iskolai kiránduláson vettek részt az alexandriai Abu Talat strandon augusztus 23-án. A minisztérium közölte, hogy 16 teljesen felszerelt mentőautót azonnal a helyszínre irányítottak.

Három diákot a helyszínen kezeltek sérülésekkel, míg 21 másikat közeli kórházakba szállítottak. Tizenhárman az Agami Szakorvosi Kórházba, nyolcan az Al-Amreya Általános Kórházba kerültek, ahol mindannyian fulladás okozta aszfixia miatt kaptak kezelést, és kerültek megfigyelés alá.

Egyelőre nem világos, hogyan történt a baleset. Ugyanakkor az alexandriai tisztviselők elrendelték a strand lezárását, és vörös zászlós figyelmeztetéseket adtak ki, jelezve, hogy a terület veszélyes, és a fürdőzés tilos.

Khaled Abdel-Ghaffar, Egyiptom egészségügyi minisztere elmondta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és megjegyezte, hogy az érintett családok számíthatnak az egészségügyi minisztérium teljes támogatására.

Az eset után a MoHP ismételten felszólította a lakosságot, hogy tartsák be a strandbiztonsági irányelveket, és hangsúlyozta, hogy a megelőzés továbbra is a legjobb módja az életek megmentésének - írta a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
