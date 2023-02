Ő volt az ország legkövérebb tinédzsere: ennyit mutat a mérleg Rácz Géza alatt – Fotó

Rácz Géza egy igazi férfi. Van, aki ezt megkérdőjelezi? Annak üzeni: csinálja utána azt, amit ő elért az utóbbi két évben! Miről is van szó a gigantikus súlytöbblete révén híressé vált fiatalember esetében? Két évvel ezelőtt, nyáron még 320 kilósan élte mindennapjait. Tudta, hogy ez nincs rendben, de egy belső hang folyamatosan utasította, hogy egyen még, ennek pedig képtelen volt ellenállni. Az akkor 17 éves fiú szeretett volna lefogyni, de segítség nélkül erre nem volt semmi esélye. A Bors írt róla egy riportot, aminek hatására Schobert Norbert úgy döntött, hogy a kellő eredmény eléréséig biztosítja Géza számára a szénhidrát-szegény étrendet, illetve fizeti a rendszeres orvosi ellenőrzést is.

Géza jól bánik a baltával. Fotó: Máté Krisztián

Szerda délután az üzletember egy mérleggel a hóna alatt meglátogatta pártfogoltját, hogy kiderüljön, a már 20 éves férfi hol tart a fogyásban.

Korábban Géza tömegét csak haszonállatok mérésére gyártott mérleggel tudtuk ellenőrizni, de most elérkezett a történelmi pillanat, és egy normál, humán mérleggel érkeztem!

– jelentette be Norbi, majd letetette az eszközt a padlóra. A szobában tartózkodók néma csendben várták, milyen szám jelenik meg a kijelzőn. Az üzletember végül felkiáltott: 173! Ha ebből levonjuk Géza ruhájának saccolt tömegét, megállapíthatjuk, hogy a férfi csupán 170 kilót nyom.

Hogy egészen finoman fogalmazzunk, Rácz Géza 320 kilósan és 18 évesen még nem volt a lányok álma. Az ország legkövérebb tinédzsereként robbant be a köztudatba, ám mára ezt a titulusát elvesztette. Nem csupán azért, mert betöltötte a 20-at, hanem azért is, mert 170 kilósan már elmondhatja magáról, hogy vannak nála testesebb emberek is.

– Teljesen megváltozott az életem. Régebben csak anyám segítségével tudtam zuhanyozni, de már egyedül is képes vagyok rá. Bárki képes belegondolni, mennyire kellemetlen volt lelkileg, hogy az anyám előtt meztelenkednem kellett. Nem volt más választásom! – mondta Géza, aki egyébként életeseményeiről rendszeresen beszámol az internetes csatornáin. Ebből nem csupán jó élményei származnak.

Géza hálás Norbinak. Fotó: Mate Krisztian

Van, hogy hajnali kettőkor felhívnak telefonon vagy messengeren, és beleröfögnek a készülékbe!

Olyanokat mondanak, hogy menjek vágóhídra! Rengeteg számot letiltottam már, és a sajátomat is három havonta változtatom. Vannak, akik zaklatnak, de feljelentést nem teszek ellenük. Az édesapám ugyanis még nagyon régen börtönben ült, és mindig azt mondta, hogy a rácsok mögötti világ annyira szörnyű, hogy még a legnagyobb ellenségeinek sem kívánja. Az biztos, hogy már csak az apám emlékére sem fogok senkinek ártani! Legyen áldott az ő neve! Sosem felejtem el, nagyon megviselt a halála! – mesélte a fiatalember.

Géza egyre önállóbb. Egykor örült, ha képes volt egyszerre 100 métert legyalogolni, most már viszont kesztyűben öklözik a rokonaival és barátaival, rengeteget sétál, illetve maga hasogatja otthon a tüzelőt.

Boldogabb, mint valaha. Fotó: Mate Krisztian

Schobert Norbert a Borsnak kifejtette: évente 75 kilótól megszabadulni komoly teljesítmény.

– Géza havi átlagban 7,5 kilót adott le. Ez a szigorú étrendnek köszönhető – mondta, és kérdésünkre kifejtette, hogy azok számára, akik csupán 5-6 kilót kívánnak leadni, azt javasolja, hogy csökkentsék a napi szénhidrátbevitelt 100 gramm alá, illetve sportoljanak.

– Tudjuk, hogy sok ember kólafüggő, vagy nem képes lemondani a fehér lisztből készült zsemléről. Meg kell szabadulni a függőségektől. Gondoljunk rá, hogy 1 deciliter kóla 12 gramm cukrot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy két liter kólával negyed kiló kristálycukrot viszünk a szervezetünkbe! Ez nagy mennyiség – jelentette ki az életmód-tanácsadó, aki őszintén büszke pártfogoltjára.