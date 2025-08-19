Elaludt a volán mögött, halálos balesetet okozott a 22 éves sofőr Rajkánál

Akár öt év börtönbüntetést is kaphat az a 22 éves román sofőr, akit halálos közúti baleset okozásával vádol a főügyészség azok után, hogy a fiatal férfi tavaly nyáron nyolcból két utasának halálát okozta. Történt ugyanis, hogy Németországból Romániáb tartva, az M15-ös autópályán, Rakja közelében elaludt a volán mögött, ami miatt kisbuszával áttért a leállósávba, majd egy szerb rendszámú kamionnak csapódott nagy erővel.

Két mentőhelikopter, négy esetkocsi és több mentőautó érkezett a helyszínre Fotó: Pixabay (illusztráció)

A kisbusz a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A furgonban öt férfi és három nő utazott, egyikük sem volt bekötve. Közülük kettő, egy 39 és egy 40 éves férfi még a helyszínen életét vesztette, további hárman olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy maradandó fogyatékossággal kell továbbéljenek. Szakvélemények szerint, ha használják a biztonsági övet, akkor mindenki túlélte volna a tragédiát, amit a 22 éves sofőr elalvása okozott:

Fáradtsága miatt 2-3 másodpercig vezetés, irányítás nélkül maradt a kisbusz, és ennek során hajtott a leállósávba

– közölte Gál Katalin, a vármegyei főügyészség szóvivője.