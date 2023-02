Szerelmes lett az ország legkövérebb tinije, Rácz Géza

2020 nyarán még az akkor 17 éves Rácz Géza 320 kilót nyomott, ám a Bors segítségével megismerkedett Schobert Norbert életmód-tanácsadóval, aki azóta is biztosítja neki a teljes szénhidrátszegény étrendet. Géza már alig 167 kiló, de más változás is van az életében a régi időkhöz képest. Többek között szerelmes is lett.

- Teljesen rendben vagyok! Egészségesebben élek, mint valaha, ráadásul végre igazi boldogságban telnek a mindennapjaim – mondta Géza a Ripostnak, majd elárulta, hogy az örömöt egy 17 éves bombázónak köszönheti.

Enikő a több internetes csatornám egyikén írt nekem, én pedig válaszoltam. Két hónapig csak leveleztünk és telefonon beszélgettünk, aztán leszerveztük az első személyes találkozót

– mesélte Géza, majd további, igazán érdekes részleteket is elárult. Többek között azt, hogy vonattal utazott fel Budapestre, a lány pedig a pályaudvaron, a peronon állva várta.

- Leszálltam, odasiettem hozzá, és menten megöleltük egymást. Ekkor még nem volt csók. Annak meg akartuk adni a módját – árulta el Géza, majd büszkén folytatta a részletezést. A fiatalok kéz a kézben járva sétáltak, majd elcsattant a csók.

Megálltunk, megcsókoltam, ő pedig nemcsak hagyta, hanem vissza is csókolt. Fantasztikus érzés volt

– lelkendezett Géza, és hozzátette: a randevúnak természetesen megadta a módját. A találkozóra nem üres kézzel érkezett, Enikőnek még bonbont rózsát is vitt ajándékba. A tinilány számára az is egyértelműen kiderült, hogy az új udvarlója bizony romantikus alkat.