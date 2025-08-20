Aggasztó állapotban került kórházba a népszerű magyar énekes, megszólalt a zenésztársa

Szomorú hír a hazai rockzene rajongóinak. Az Alcohol zenekar közösségi oldala, nyár lévén, koncertképekkel van tele, ám hétfő este szomorú hírrel szolgáltak. Frontemberük, Tóth Sándor Csövi aggasztó állapotban került kórházba.

Az Alcohol zenekar nemrég még koncertezett, ám most aggasztó fotó érkezett a frontemberről, Tóth Sándor Csöviről (Fotó: Facebook/Alcohol zenekar)

„Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!”

„A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – áll a zenekar közleményében.

A kommentszekcióban rajongók százai fejezték ki jókívánságukat és jobbulást kívánó üzenetekkel lepték el a rockert.

A Bors jelen állapotban nem érte el telefonon Csövit, ám felkerestük a zenekar dobosát, egyben menedzserét, Ratkai Miklós „Retek” zenészt, aki szűkszavúan annyit mondott:

A téma érzékenysége miatt egyelőre nem szeretnénk részletesebb tájékoztatást adni, de hamarosan informálni fogjuk a rajongókat! Addig is természetesen a zenekar egy emberként izgul a felépüléséért

– fogalmazott Csövi zenésztársa.

A zenekar kedd este újabb hírt adott, elárulták, az énekes túl van egy beavatkozáson, ami sikeresnek bizonyult, és vért is kapott. Ahogy a zenekar írta: a jókívánságokra és az erő küldésére továbbra is szükség van: „Csövit tegnap a nyelőcsövén keresztül 'megműtötték' ( nem tudjuk mi volt a pontos eljárás, nem vagyunk orvosok) a gyomorszájánál és a nyelőcsövében próbálták elállítani a vérzést” - írta Facebookján a banda.

Csövi tavasszal is kórházban járt

Néhány hónapja, májusban is rossz hírek érkeztek a zenekar frontemberéről: gégerákról cikkeztek, ám Csövi a Borsnak nyilatkozva tisztába tette a kérdést.

„Nincs gégerákom! A gégémen találtak az orvosok két fekélyt, ezek egyébként a gyógyszeres kezelés hatására húzódnak vissza, már használhatom a hangomat is. Most még csak beszélni tudok, de napokon belül megint mehet az éneklés” – fogalmazott tavasszal Csövi betegsége kapcsán, a körülményekhez képest vidáman, majd hozzátette, a zenekarral nyáron elkezdik rögzíteni új lemezüket és sok koncerttel készülnek. Az új fejlemények tekintetében valószínűleg kissé lassítaniuk kell a tempón, de a rajongók már alig várják, hogy újra a színpadon lássák kedvencünket.