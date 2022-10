Új bizniszbe kezdett az ország legkövérebb tinédzsere

Nagyot fordult Rácz Géza élete, miután a Bors riportja nyomán felkarolta őt Schobert Norbert. A fiatal férfi alatt 27 hónappal ezelőtt még 320 kilót mutatott a mérleg, és nem volt kérdés:

ha nem kezd el lefogyni, rövid időn belül meghal.

A fiú azonban kapott az élettől egy lehetőséget: az életmód-tanácsadó cége azóta naponta szállítja neki a diétás ételeket. Géza állítja: már megszabadult közel 170 kilótól, és ha a fogyása nem áll meg, a jövő nyár elején az orvosok eltávolítják róla a megnyúlt bőrét. Egy időben rengetegen gúnyolták, de ezzel már nem foglalkozik. A fiatal férfi most boldogabb, mint valaha. Annál is inkább, hogy már komoly üzletembernek mondja magát.

A különböző közösségi felületeken mintegy 100 ezer követőm van. Ekkora bázis már elegendő egy jó bizniszhez.

Ennek már komoly reklámértéke van, ezért döntöttem úgy, hogy áruba bocsátom magamat. Van, aki fizikai termékeket képes értékesíteni, de ők komoly tőkével bírnak.

Nekem nincs anyagi fedezetem, ezért az eszemre kellett hagyatkoznom,

amikor kitaláltam az új vállalkozásomat! - mondta a Borsnak Géza, majd kifejtette: cégek számára készít reklámfilmeket.

- Felveszik velem a kapcsolatot, én pedig legyártom a videókat.

Ennek a szolgáltatásnak van egy alapdíja, ami magába foglalja, hogy a produktumot elküldöm a megrendelő emailcímére.

Ha azt szeretné, hogy a saját felületeimen meg is jelentessem, az is megoldható egy jelképes plusz összegért – mesélte a fiú, és hozzátette: már be is futott hozzá néhány megrendelés.

- Eddig többek között eladó autókat reklámoztam. Tulajdonképen bármilyen termék vagy szolgáltatás szóba jöhet, egyetlen kikötésem van: a megfelelő minőség.

Nem adom bármihez a nevemet, ugyanis fontos a hitelesség

– mondta, mintha egy marketing-szakkönyvből szerezte volna az ismereteit. Mikor erre rákérdeztünk, elmosolyodott.

- Képzem magamat, de az iskola tanulmányaimat befejeztem.

Tavaly elvégeztem az általános iskolát. Korábban arra gondoltam, hogy leérettségizem, és utána beiratkozom egy egyetemre, de azóta rájöttem, hogy már nem szeretnék beülni egy középiskolába, és diplomára sincs szükségem

– magyarázta Géza.

Mikor az ország megismerte az elhízott híresség történetét, még Pándon élt egy rokon által biztosított romos házacskában. Azóta viszont az édesanyjával Monorra költözött albérletbe.

- Én fizetem a lakhatásunkat.

A pénzszerzést megoldom okosan. Vannak még ötleteim a reklámbizniszen kívül is. Most azt tervezem, hogy megszerzem a jogosítványt, és elmegyek kamionsofőrnek.

Ők is megkeresnek akár 700 ezer forintot is, ami már önmagában elég a megélhetéshez – fejezte be Géza.