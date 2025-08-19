UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kerkez Milos feketében jelent meg, Szoboszlai helyett ő került a csapatba

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 22:05
szezonLiverpool
A magyar válogatott védő csapattársaival érkezett a nagy napra. Kerkez Milos a liga legjobbja lett.

Kedden este átadták Angliában a Premier League legutóbbi szezon legjobbjainak járó díjat. Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt érdekelt az eseményen, nem úgy mint Kerkez Milos. A Liverpool négy bajnoka mellett a magyar válogatott játékos is az álomcsapatba került.

Kerkez
Kerkez Milos elegáns öltönyben érkezett Fotó: Liverpool FC

Kerkezt még a Bournemouth labdarúgójaként jelölték, s választották az álomcsapat balhátvéd posztjára. Elegáns, fekete öltönyben jelent meg a nagy napon, csakúgy mint négy jelenlegi csapattársa: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah került az legjobb tizenegybe.

Kerkez világbajnoki bronzérmest előzött meg

Kerkez Milos hivatalosan még nem volt a Liverpool játékosa, amikor májusban a szezon legjobb balhátvédje lett. A játékos a Manchester City világbajnoki bronzérmes játékosát, a horvát Josko Gvardiolt előzte meg.

 

