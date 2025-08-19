Kerkez Milos feketében jelent meg, Szoboszlai helyett ő került a csapatba

Kedden este átadták Angliában a Premier League legutóbbi szezon legjobbjainak járó díjat. Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt érdekelt az eseményen, nem úgy mint Kerkez Milos. A Liverpool négy bajnoka mellett a magyar válogatott játékos is az álomcsapatba került.
Kerkezt még a Bournemouth labdarúgójaként jelölték, s választották az álomcsapat balhátvéd posztjára. Elegáns, fekete öltönyben jelent meg a nagy napon, csakúgy mint négy jelenlegi csapattársa: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah került az legjobb tizenegybe.
Kerkez Milos hivatalosan még nem volt a Liverpool játékosa, amikor májusban a szezon legjobb balhátvédje lett. A játékos a Manchester City világbajnoki bronzérmes játékosát, a horvát Josko Gvardiolt előzte meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.