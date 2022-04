Viharos hétvége áll előttünk: az egész országra riasztást adtak ki

Sokan vártak már arra, hogy eső áztassa a földeket, de talán túl sok is fog kijutni belőle most a hétvégén. Ugyanis hétvégére is rossz időt jósolnak a meteorológusok.

Szombaton kezdetben északon és keleten még többfelé várható eső, zápor, majd délután már csak néhol fordulhat elő kisebb csapadék, egyre hosszabb időszakokra szakadozik fel a felhőzet. Délen és északkeleten lesz szelesebb az idő. Hajnalban 5-11, délután 14-20 fok várható. Reggelre nyugaton, délnyugaton pára, foltokban köd képződhet.



Vasárnap a naposabb délelőttöt követően erősebben megnövekszik a felhőzet, délután délnyugat felől több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél élénk, az ország nyugati-északnyugati felén erős, viharos lesz. Meleg idő várható, 19-26 fokos maximumokkal.

