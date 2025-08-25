Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hercegnőként tündököl Kiszel Tünde, rejtélyes férfi karján csüngött - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 14:18
Egy impozáns eseményen vettek részt barátjával, ahol hercegnőként jelenhetett meg a naptárdíva

A naptárlady ezúttal lélegzetelállító estélyiben jelent meg.

Kiszel Tünde mindig odafigyel a megjelenésére, legyen szó bármely eseményről. Ezúttal hercegnőként tündökölt Fotó: Járai László

Kiszel Tünde minden alkalommal meglepi az Instagram követőit. A naptárlady szeret magáról, vagy a szintén csodaszép lányáról Donatelláról posztolni képeket, ám ezúttal különleges fotókat közölt: Tünde akárcsak egy előkelő hercegnő, ragyog és csillog a Racing Royale hivatalos fotóin.

Tünde és barátja még augusztus 1-én vehettek részt a Forma-1-es Racing Royale eseményen, amely a Mariott hotelben került megrendezésre. Az esemény lényege, hogy előkelő ruhákban, exkluzív környezetben hangolódnak az érkezők az F1-es futamhétvégére. Tünde megadta a hangulatát az eseménynek, amelyen egy NRN PRIVÉE ruhában jelent meg, amely a lágy türkiz és arany színekben dominált. A ruha uszállyal is rendelkezett, amely csak pluszt adott a díva megjelenéséhez, így nem is csoda, hogy igazi hercegnőnek érezhette magát.

Hercegnőnek éreztem magam ebben a gyönyörű ruhában” - írta bejegyzésében, melyre Donatella lánya annyit felelt a kommentszekcióban: „Az vagy

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
