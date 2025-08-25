Földet ért, mégis mindenki meghalt: hátborzongató a Saudia 163-as repülőjárat katasztrófája

A repülőgép balesetek mindig mélyen megérintik az embereket, de a légi katasztrófa, amely a Saudia 163-at sújtotta, különösen hátborzongató. Ezt a járatot 1980-ban ismerte meg a világ szörnyű tragédiája okán – egy utasszállító gép, amely kigyulladt, de az utasok és a személyzet végül annak ellenére nem élte túl a katasztrófát, hogy a kapitány le tudta tenni a gépet a földre. A tragédia középpontjában a menekülési lehetőségek elmaradása és a rossz döntések sorozata állt.

A légi katasztrófa, ami a Saudia 163-at sújtotta, megváltoztatta a vészhelyzeti protokollokat. Forrás: wikipedia

Felszállás előtt még minden békésnek és megszokottnak tűnt. Amikor a Saudia 163 a levegőbe emelkedett, még nem is sejtették a fedélzeten, hogy hamarosan mit hoz a sors: nem csak hogy tűz ütött ki a gépen, de sajnos az összes utas és a tejes legénység is életét vesztette. De hogyan történhetett meg mindez úgy, hogy közben a gép már a földön volt?

Hiba a levegőben, tűz a fedélzeten – a Saudia 163 légi katasztrófa

A Saudia 163 egy Lockheed L-1011 TriStar volt, amely augusztus 19-én szállt fel Rijádból (Szaúd-Arábia), miután megérkezett a pakisztáni Karacsiból, a végső úti célja pedig Dzsidda (Jeddah) lett volna.

Sem az utasok, sem a személyzet számára nem utalt arra semmi, milyen végzetes óra következik. Menetrendszerűen indultak el, aztán felszállás után pár perccel a fedélzeti tűzjelző beriasztott. Ez minden repülős rémálma. A pilóták azonnal visszafordultak Rijád felé, és viszonylag gyorsan, biztonságosan landoltak.

És most jön az, ami mindenki számára érthetetlen: a gép biztonságosan földet ért, a tragédia mégis bekövetkezett.

De miért nem nyíltak ki az ajtók?

Noha a repülőgép biztonságosan leszállt a kifutópályán, majd a gurulóútra is ráfordult, végül a földet érés után 2 perc 40 másodperc után megállt, az utasok és a személyzet mégsem tudta elhagyni a gépet. Senki sem indította el az evakuálást a szokott protokoll szerint. Teljesen érthetetlen módon percek teltek el, mire egyáltalán kinyitották volna bármelyik ajtót.

Ez idő alatt a tűz – valószínűleg egy elektromos hiba miatt – tovább terjedt a repülő hátuljában, a füst pedig gyorsan elárasztotta a kabint. A mentőcsapatok, amikor végre feljutottak a gépre, már csak áldozatokat találtak – 301 ember halt meg a helyszínen, mindössze pár száz méterre a termináltól.