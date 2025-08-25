Világsztár is részese lesz a Sztárban Sztár All Stars legújabb évadának

Új évaddal tér vissza a Sztárban Sztár a Tv2 képernyőjére, a Sztárban Sztár All Stars-sal, ahol korábbi sikeres versenyzők bújhatnak mások bőrébe, hogy megcsillogtassák újra a tehetségüket. Azonban nem csak az évad lesz teljesen új, hanem sok minden más is, amelyről Fisher Gábor tájékoztatott az Instagramra feltöltött videóban, amely a műsor sajtótájékoztatóján készült.

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában 24 versenyző fog színpadra állni Fotó: Bors

179 Sztárban Sztár epizód után megújult stúdióval várják a szereplőket és a nézőket egyaránt, amelyről Fischer az Instagram videóban úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös igényeknek fog megfelelni. De a legnagyobb meglepetést talán nem a vadonatúj stúdió fogja adni, hanem a legelső adásban vendégszereplő világsztár, kinek a kilétét egyelőre nem fedték fel a nagyközönség előtt.

Nagyon nagyon sokat várok ettől az évadtól is, nagyon jól fogok szórakozni. Szóval amellett, hogy ez egy meló, azt gondolom, hogy isteni szórakozás vasárnap esténként nekem is

- mondta Liptai Claudia a műsor női műsorvezetője a sajtótájékoztatón készült videóban.

Az új évad ezúttal 24 versenyzővel várja a képernyők elé szeptember 7-től a tévénézőket, ahol garantált lesz a szórakozás. A színpadra a női versenyzők között Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi a férfi versenyzők közül pedig Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry Andre és Mészáros Árpád Zsolt fog állni.

És hogy ki lesz a vendégzsűri? Egyelőre nem tudni a pontos kilétét, azonban Fisher Gábor annyit már elárult egy másik Instagram posztjában, hogy gyerekkorában járt már a Balatonnál mielőtt a magyar nézők megismerhették, egyik legismertebb szerepe egy olyan karakter, akinek a neve megegyezik egy híres német zeneszerző vezetéknevével. Extra információként pedig még annyit árult el, hogy a sztárvendég műsorvezető szerepben is tündököl.



