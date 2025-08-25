Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Elesett az M7-es, tömegkarambol történt, nagyon nagy a baj

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 14:12
A Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.
K. C.
Három személyautó karambolozott az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométerszelvény közelében. A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem. 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
