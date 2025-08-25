Helikopterbaleset: spirál alakban zuhant, majd földbe csapódott - Fotók, videó

Az Egyesült Királyság területén fekvő Wight-szigeten súlyos helikopter baleset történt, melynek híre futótűzként terjedt a külföldi médiában. A helikopter állítólag hétfő reggel 9 óra után nem sokkal a Shanklin Road közelében zuhant le. A helyszínen pillanatokon belül mentősök és rendőrök jelentek meg, hogy megkezdjék a mentési folyamatokat.
Az elsődleges információk szerint egy személy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani a nagyszabású mentőakció során. A lezuhant helikopter miatt egy tudni, hogy a Shanklin Road jelenleg is le van zárva. Egyelőre nem tisztázott, miért zuhant le a helikopter.
Az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) szóvivője elmondta: „Az AAIB-t ma reggel értesítették egy könnyű helikopterrel történt balesetről a Wight-szigeten. Egy csapatot küldünk a helyszínre, hogy megkezdje a vizsgálatot.”
Egy szemtanú felidézte azt a pillanatot, amikor a helikopter a földre zuhant. Leigh Goldsmith elmondta, hogy Shanklinbe tartott, amikor látta, hogy a helikopter spirális alakban zuhan veszélyes gyorsasággal egyenesen a föld felé. A helikopter végül egy sövénybe csapódott. A kis helikopter fedélzetén négy ember utazott – ketten elöl és ketten hátul. A szemtanú továbbá azt is el tudta mondani, hogy úgy tűnt a légzsákok kinyíltak a zuhanás során.
A Hampshire és a Wight-szigeti légimentőszolgálat szóvivője elmondta: „Megerősíthetjük, hogy diszpécsereink 09:28-kor bevetették a légi mentőket a Wight-szigeti Ventnor közelében történt incidenshez augusztus 25-én, hétfőn. Az orvosból és egy szakorvosból álló sürgősségi osztály a helyszínen van, és a sürgősségi szolgálat munkatársaival együtt dolgozik.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.