Helikopterbaleset: spirál alakban zuhant, majd földbe csapódott - Fotók, videó

Az Egyesült Királyság területén fekvő Wight-szigeten súlyos helikopter baleset történt, melynek híre futótűzként terjedt a külföldi médiában. A helikopter állítólag hétfő reggel 9 óra után nem sokkal a Shanklin Road közelében zuhant le. A helyszínen pillanatokon belül mentősök és rendőrök jelentek meg, hogy megkezdjék a mentési folyamatokat.

Az elsődleges információk szerint egy személy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani a nagyszabású mentőakció során. A lezuhant helikopter miatt egy tudni, hogy a Shanklin Road jelenleg is le van zárva. Egyelőre nem tisztázott, miért zuhant le a helikopter.

Az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) szóvivője elmondta: „Az AAIB-t ma reggel értesítették egy könnyű helikopterrel történt balesetről a Wight-szigeten. Egy csapatot küldünk a helyszínre, hogy megkezdje a vizsgálatot.”

A helikopter „spirálban zuhant” a baleset előtt

Egy szemtanú felidézte azt a pillanatot, amikor a helikopter a földre zuhant. Leigh Goldsmith elmondta, hogy Shanklinbe tartott, amikor látta, hogy a helikopter spirális alakban zuhan veszélyes gyorsasággal egyenesen a föld felé. A helikopter végül egy sövénybe csapódott. A kis helikopter fedélzetén négy ember utazott – ketten elöl és ketten hátul. A szemtanú továbbá azt is el tudta mondani, hogy úgy tűnt a légzsákok kinyíltak a zuhanás során.

Mentőszolgálati nyilatkozat helikopterbaleset után

A Hampshire és a Wight-szigeti légimentőszolgálat szóvivője elmondta: „Megerősíthetjük, hogy diszpécsereink 09:28-kor bevetették a légi mentőket a Wight-szigeti Ventnor közelében történt incidenshez augusztus 25-én, hétfőn. Az orvosból és egy szakorvosból álló sürgősségi osztály a helyszínen van, és a sürgősségi szolgálat munkatársaival együtt dolgozik.”