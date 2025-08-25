Könnyek a pályán: Fucsovics Márton győzelme után Molnár Ninit köszöntötte

Úgy tűnik, véget ért a találgatások és várakozások időszaka: Molnár Nini végre megtalálta az igazit Fucsovics Márton személyében. A sztárdesigner és a magyar teniszező boldogsága mostanra mindenki számára nyilvánvaló, hiszen hétvégén Márton újabb sporttörténelmi sikert aratott, harmadjára megszerezte pályafutása egyik legfényesebb ATP-tornagyőzelmét, majd a közönség előtt szívhez szólóan köszönetet mondott feleségének, Nininek.

Molnár Nini a Luxusfeleségek című műsorban kezdte el keresni a nagy őt (Fotó: Neilson Barnard/amfAR)

Molnár Nininek, így üzent a férje: Ne aggódj, az...

A jelenlévők és a rajongók egyszerre hatódtak meg és mosolyodtak el, amikor Márton a győzelmi beszédében nemcsak edzőinek és csapatának mondott hálát, hanem kiemelten szólt arról is, mennyit köszönhet Nininek.

„A feleségemmel két hete házasodtunk össze. Ne aggódj, az év végén most már tényleg jöhet a nászút”

– jegyezte meg nevetve, miközben egy pillanatra a kamerák kereszttüzében összefonódott a tekintetük. A fotók és videók alapján egyértelmű: a két híresség csak úgy sugárzik a boldogságtól.

Molnár Nini, aki az elmúlt években sikeres vállalkozóként és közszereplőként is megvetette a lábát a hazai közéletben, sokak emlékezetében „az egyedüli luxusfeleség, akinek még nincs férje” címkével vonult be a köztudatba. Akkoriban játékosan, de őszintén beszélt arról, hogy bár a karrierje szárnyal, a szerelem terén még nem találta meg a társát. Most úgy tűnik, eljött az idő: Nini és Márton története bizonyítja, hogy a türelem valóban rózsát terem.

Kettejük kapcsolata nem csupán a sztárvilág egyik legizgalmasabb párosításává vált, hanem egyben inspiráló példává is. Egyikük a sportban, másikuk a dizájn világában ért el kiemelkedő eredményeket, most pedig életük legfontosabb projektjén dolgoznak közösen: a közös jövőjükön.

Molnár Nini párja Fucsovics Márton az ország egyik élsportolója, sorra nyeri el a díjakat Fotó: Instagram

A hétvégi győzelem így kettős ünneppé vált: míg Márton sportolóként felért a csúcsra, addig magánemberként is bebizonyította, mennyire fontos számára a társ, aki minden helyzetben mellette áll. Nini pedig, aki évek óta kitartóan építette márkáját és karrierjét, most egy új szerepben tündököl – boldog feleségként.