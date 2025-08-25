Kikből állna a filmrajongók tanári kara? – Robin Wiliams és Jack Black sem hiányozhatnak a tablóról

Már csak egy röpke hetünk maradt a nyári szünidőből, nemsokára kezdődik az új tanév. Van, akinek csak most kezdődik, van, aki már látja a végét és olyan is akad, aki ábrándos nosztalgiával tekint vissza az iskolaévekre. Biztosan mindenki életében felbukkantak meghatározó tanerők, akik jó, vagy kevésbé jó emlékeket hagytak bennünk. A filmek világa is bővelkedik a legkülönfélébb tanárokban, akiket szívesen elfogadtunk volna egy tanév erejéig, vagy éppen örültünk volna, ha sosem teszik be a lábukat az osztálytermünkbe. Összegyűjtöttük kedvenc filmes tanárainkat, természetesen Robin Williams Mr. Keating-je sem hiányozhat a listából.
A Holt költők társasága egy bentlakásos fiúiskolában játszódik. Az új tanévvel új tanerő érkezik az iskola falai közé. A Robin Williams által alakított Mr. Keating azonban nem jár ismeretlen terepen, egykor ő is a Welton Akadémia diákja volt. A konzervatív szellemiségű iskola hétköznapjait felrázza az unortodox tanítási módszereket alkalmazó Mr. Keating és hatására a fiúk felélesztik a Holt költők titkos társaságát. A Good Will Hunting sztárja arra tanítja az osztályt, hogy ragadjanak meg minden napot és éljenek a mának.
A kasszasiker Minecraft-film sztárja, Jack Black Dewey Finn szerepében tanárnak adja ki magát némi könnyű pénzszerzés reményében. De hamar kiderül számára, hogy a tanév nem csak játék és mese, így kénytelen lesz úgy tenni, mintha értene a tanításhoz. Az egyetlen dolog, amihez ért, az a rockzene, így zenekart alapít a jónevű iskola nebulóiból és benevezi a csapatot a Bandák versenyére.
A Harry Potter-filmsorozat Albus Dumbledore-ja bölcsen igazgatja a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzőt. A komolyság és a fegyelmezés mellett azonban nem veti meg a tréfát sem. Biztos nagyobb kedvvel jártunk volna iskolába, ha egy ilyen varázsos alak lett volna az igazgatónk. A készülő Harry Potter sorozatban John Lithgow alakítja majd a nagyszakállú igazgatót, a rajongók kíváncsian várják, hogy tud helytállni ebben a fontos szerepben.
Szintén a Harry Potter-szériából ismerjük a rettegett Perselus Piton professzort, aki a bájitaltant oktatja a roxforti diákoknak. Az Alan Rickman által alakított Piton nem ismeri a tréfát, tekintete mindent és mindenkit követ, nem is véletlen, hogy a diákok rettegnek tőle. Az biztos, hogy mi is remegve ültük volna be hozzá az osztályterembe.
