Magyar Péter élettársa halmozza a luxusnyaralásokat: Tanzánia, Kína, Ausztrália, USA, Brazília. A Tisza-vezér finanszírozza a méregdrága utakat.

Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktort, hogy "luxusnyaralásokra" - például a horvát tengerpartra - mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik "kikapcsolódni". A Tisza vezetőjének párja, Szabó Ilona "Ilike" a közelmúltban megjárta az Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. A Ripost információja szerint Magyar Péter bár nem mer együttutazni a barátnőjével, sok tízmillóval finanszírozza a luxushobbit. Náluk ez a mindennapok része, mondhatni a "szokásos ügymenet". Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni. A Ripost úgy tudja, hogy Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.
Ilike nem titkolja, hogy rajong az egzotikus és méregdrága nyaralásokért: minden alkalommal eldicsekszik az Instagram-oldalán azzal, hogy a világnak épp melyik szegletében piheni ki a munka fáradalmait. Néhány hete például Kína legnépesebb városából, Sanghaiból, és egy ausztrál tengerpartról osztott meg magáról képeket. Ezekre a helyekre egyébként 600-700 ezer forint a legolcsóbb repülőjegy.
A közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint Ilike megveti az olyan hagyományos, olcsóbbnak mondható nyaralási lehetőségeket mint Horvátország vagy Görögország. Mindig csak a távoli, egzotikus, sok-sok millióba kerülő utazásokat részesíti előnyben, ha nyaralni indul. A közelmúltban például bejárta az Egyesült Államok keleti partvidékét: pózolt a "Joshua Tree" Nemzeti Parkban, és a legendás Grand Canyon tetején is fotózkodott „elérzékenyülve”.
Aztán jött Kanada: Vancouver és Horseshoe Bay környékéről is több tucat fotót osztott meg, ahol elmondása szerint „600 képet készített egy hét alatt”.
Ilikének ahogy ő maga fogalmazott egyik posztjában régi álma volt egy marokkói kiruccanás, és amikor nemrég eljutott az afrikai királyságba, természetesen nem aprózta el: homokbuckák, sivatagi tájak és sok százezerbe kerülő teázás a beduinokkal – mindezt mindig "Instagram-kompatibilis" háttérrel, hogy lássa az összes ismerőse, hogy neki semmi sem drága.
Dél-Amerikát Ilike teljesen körbeutazta, itt alig van ország, ahol ne fordult volna meg. Argentína fővárosában, Buenos Airesben például a híres La Boca negyed színes házai között pózolt, Brazíliában pedig Rio de Janeiro hegycsúcsairól és Niteroi tengerpartjáról mutatott panorámaképeket. Uruguayban szintén megfordult, ahol saját születésnapját egy extrém méregdrága sportfesztiválon ünnepelte meg.
Egyik posztjában Ilike még arról is beszámolt, hogy vízumproblémái akadtak, és csaknem illegálisan maradt Brazíliában. A dél-amerikai körutazás költségeit egyébként jól jelzi, hogy egy repülőjegy ára a kontinensre már önmagában 400–600 ezer forintról indul, a helyszíni szállások, programok pedig ennek többszörösére rúghatnak.
A koronát mindezekre a zanzibári álomutazás tette fel: Ilike itt egy óriásteknőssel pózolt – az Instagram-posztja szerint egyébként tíz napot töltött Afrikában. A repülőjegyek ára ide szintén 500–800 ezer forint között mozog, a szállásokról nem is beszélve.
Magyar Péter párjánál a luxusnyaralás nem hobbi, hanem életforma. A képek tanúsága szerint sosem nem éri mondjuk a horvát tengerparttal vagy egy mediterrán hétvégével: mindig a világ legtávolabbi, legdrágább és legexkluzívabb helyszíneit választja pihenésre – Afrikától Dél-Amerikáig, Ázsiától Ausztráliáig. Mindeközben pedig Magyar Péter a miniszterelnököt támadja a horvátországi pihenése miatt...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.