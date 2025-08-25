Magyar Péter élettársa halmozza a luxusnyaralásokat: Tanzánia, Kína, Ausztrália, USA, Brazília. A Tisza-vezér finanszírozza a méregdrága utakat.

Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktort, hogy "luxusnyaralásokra" - például a horvát tengerpartra - mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik "kikapcsolódni". A Tisza vezetőjének párja, Szabó Ilona "Ilike" a közelmúltban megjárta az Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. A Ripost információja szerint Magyar Péter bár nem mer együttutazni a barátnőjével, sok tízmillóval finanszírozza a luxushobbit. Náluk ez a mindennapok része, mondhatni a "szokásos ügymenet". Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni. A Ripost úgy tudja, hogy Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.

Tanzánia, Kína, Ausztrália, USA - Magyar Péter fizeti barátnője luxusnyaralásait

Ilike nem titkolja, hogy rajong az egzotikus és méregdrága nyaralásokért: minden alkalommal eldicsekszik az Instagram-oldalán azzal, hogy a világnak épp melyik szegletében piheni ki a munka fáradalmait. Néhány hete például Kína legnépesebb városából, Sanghaiból, és egy ausztrál tengerpartról osztott meg magáról képeket. Ezekre a helyekre egyébként 600-700 ezer forint a legolcsóbb repülőjegy.

Ilike alig néhány hete Sanghaiba, aztán meg Ausztráliába utazott "pihenni"

A közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint Ilike megveti az olyan hagyományos, olcsóbbnak mondható nyaralási lehetőségeket mint Horvátország vagy Görögország. Mindig csak a távoli, egzotikus, sok-sok millióba kerülő utazásokat részesíti előnyben, ha nyaralni indul. A közelmúltban például bejárta az Egyesült Államok keleti partvidékét: pózolt a "Joshua Tree" Nemzeti Parkban, és a legendás Grand Canyon tetején is fotózkodott „elérzékenyülve”.

Kalifornia, Nevada és Arizona államot is bejárta már Magyar Péter barátnője.

Aztán jött Kanada: Vancouver és Horseshoe Bay környékéről is több tucat fotót osztott meg, ahol elmondása szerint „600 képet készített egy hét alatt”.

Havas hegyek, jachtok, színes házak – Ilike kanadai kiruccanása

Ilikének ahogy ő maga fogalmazott egyik posztjában régi álma volt egy marokkói kiruccanás, és amikor nemrég eljutott az afrikai királyságba, természetesen nem aprózta el: homokbuckák, sivatagi tájak és sok százezerbe kerülő teázás a beduinokkal – mindezt mindig "Instagram-kompatibilis" háttérrel, hogy lássa az összes ismerőse, hogy neki semmi sem drága.