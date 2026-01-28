Ezeket a hazugságokat hallhatod a fedélzeten – Amit az utasoknak nem mondanak el a légiutas-kísérők

A légiutas-kísérők számára prioritás az utasok biztonsága, emellett azonban folyamatosan figyelniük kell a hangulatukra is. A fedélzeten azonban időnként elhangzik egy-egy ártatlan hazugság, füllentés, amely a légiutas-kísérők mindennapi gyakorlatának része, amelyek sokszor praktikusabbak, mint a teljes őszinteség. Egy névtelenséget kérő légiutas-kísérő szerint bizonyos kéréseknél rutinból születik meg ez a megoldás.

Fotó: Kawin Ounprasertsuk / Shutterstock

Apró hazugságok a fedélzeten: mikor és miért füllentenek a légiutas-kísérők.

Az egyik leggyakoribb ilyen helyzet az éjszakai járatokon fordul elő. Ha egy business osztályon utazó utas kávét kér, előfordulhat, hogy koffeinmentes italt kap, anélkül hogy erről tájékoztatnák. A döntés célja egyszerű: az utas könnyebben elalszik, a kabin pedig nyugodtabb marad a hosszú repülés során.

Hasonló a helyzet a kabin hőmérsékletével is. Sok utas panaszkodik a hidegre, és kéri a fűtés feljebb állítását. Ilyenkor gyakran elhangzik az ígéret, hogy feljebb emelik a hőmérsékletet, ám a valóságban ez ritkán történik meg. A személyzet mozgás közben könnyen kimelegszik, és a fedélzeti hőfok módosítása nem minden esetben indokolt, vagy lehetséges.

Fotó: Aureliy / Shutterstock

További furcsaságok a repülés során

A fedélzeti kis hazugságok sora itt nem ér véget. A víz minősége is kardinális kérdés a repülés során. Bár a tartályos vízből készült tea és kávé fogyasztható, a légiutas-kísérők szerint a víztartályok tisztítása ritkábban történik, mint ahogy azt az utasok feltételeznék. Emiatt sokan inkább palackozott italt választanak, ha tehetik.

Az alkohol kapcsán is van egy kevésbé ismert gyakorlat. A leszállás előtt minden megmaradt bort és pezsgőt ki kell önteni, még akkor is, ha az üveg szinte tele van. Ennek higiéniai és szabályozási okai vannak, az újrahasznosítás nem megengedett.

A fedélzeti füllentések tehát nem az utasok megtévesztéséről szólnak, hanem arról, hogyan lehet több száz embert viszonylagos kényelemben és nyugalomban eljuttatni egyik pontból a másikba.