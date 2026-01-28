Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezeket az apró hazugságokat hallhatod a repülőgépen.

Ezeket a hazugságokat hallhatod a fedélzeten – Amit az utasoknak nem mondanak el a légiutas-kísérők

légiutas-kísérő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:45
hazugságrepülésfedélzet
A repülés világát sokan a szabályok és a precíz működés mintapéldájaként képzelik el, ahol minden kérdésre pontos válasz érkezik. A fedélzeten azonban időnként elhangzik egy-egy ártatlan hazugság, amelyet a légiutas-kísérők nem megtévesztésből, hanem a nyugalom és az utaskomfort érdekében alkalmaznak.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A légiutas-kísérők számára prioritás az utasok biztonsága, emellett azonban folyamatosan figyelniük kell a hangulatukra is. A fedélzeten azonban időnként elhangzik egy-egy ártatlan hazugság, füllentés, amely a légiutas-kísérők mindennapi gyakorlatának része, amelyek sokszor praktikusabbak, mint a teljes őszinteség. Egy névtelenséget kérő légiutas-kísérő szerint bizonyos kéréseknél rutinból születik meg ez a megoldás.

Az utas koffeinmentes kávét kap a légiutas-kísérőtől,hogy tudjon aludni.
Apró hazugságok a fedélzeten a légiutas-kísérőktől: esti utazásnál a kávét valószínűleg koffeinmentesen fogod megkapni, hogy aztán aludni tudj.
Fotó: Kawin Ounprasertsuk /  Shutterstock 
  • Apró hazugságok a fedélzeten: mikor és miért füllentenek a légiutas-kísérők.
  • Kávé, hőmérséklet, víz: hétköznapi helyzetek a repülés kulisszái mögött.
  • Amit az utasok ritkán tudnak a fedélzeti italokról és szabályokról.

Néhány bocsánatos hazugság, amivel a repülőn szembesülhetsz a légiutas-kísérőktől

Az egyik leggyakoribb ilyen helyzet az éjszakai járatokon fordul elő. Ha egy business osztályon utazó utas kávét kér, előfordulhat, hogy koffeinmentes italt kap, anélkül hogy erről tájékoztatnák. A döntés célja egyszerű: az utas könnyebben elalszik, a kabin pedig nyugodtabb marad a hosszú repülés során.

Hasonló a helyzet a kabin hőmérsékletével is. Sok utas panaszkodik a hidegre, és kéri a fűtés feljebb állítását. Ilyenkor gyakran elhangzik az ígéret, hogy feljebb emelik a hőmérsékletet, ám a valóságban ez ritkán történik meg. A személyzet mozgás közben könnyen kimelegszik, és a fedélzeti hőfok módosítása nem minden esetben indokolt, vagy lehetséges.

kávézó nő keze repülőgépen.
A koffeinmentes kávé esti utazás során csak az egyik kegyes hazugság, több is van még, de mind az utasok kényelmét szolgálják.
Fotó: Aureliy /  Shutterstock 

További furcsaságok a repülés során

A fedélzeti kis hazugságok sora itt nem ér véget. A víz minősége is kardinális kérdés a repülés során. Bár a tartályos vízből készült tea és kávé fogyasztható, a légiutas-kísérők szerint a víztartályok tisztítása ritkábban történik, mint ahogy azt az utasok feltételeznék. Emiatt sokan inkább palackozott italt választanak, ha tehetik.

Az alkohol kapcsán is van egy kevésbé ismert gyakorlat. A leszállás előtt minden megmaradt bort és pezsgőt ki kell önteni, még akkor is, ha az üveg szinte tele van. Ennek higiéniai és szabályozási okai vannak, az újrahasznosítás nem megengedett.

A fedélzeti füllentések tehát nem az utasok megtévesztéséről szólnak, hanem arról, hogyan lehet több száz embert viszonylagos kényelemben és nyugalomban eljuttatni egyik pontból a másikba.

Az alábbi videóban pillants be a kulisszák mögé, hogy élnek a légiutas-kísérők:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu