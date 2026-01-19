Fájdalmas pókcsípés: figyelmeztetést adtak ki a spanyol üdülőhelyeken

A spanyol üdülőhelyek a közelmúltban figyelmeztetést adtak ki a turisták számára, miután több látogató súlyos, akár életveszélyes következményekkel járó fájdalmas pókcsípést szenvedett. Az esetek rávilágítanak arra, hogy e mediterrán pókok nemcsak rejtőzködők, hanem megfelelő óvatosság híján komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a nyaralók számára.

A mediterrán remetepók, más néven hegedűpók veszélyes kis fickó. A fájdalmas pókcsípés következménye szövetelhalás is lehet.

Fotó: Macrolife / Shutterstock

A mediterrán remetepók, vagy hegedűpók csípése gyors szövetelhalást okozhat, akár végtagvesztéshez is vezethet.

Az esetek főleg Menorcán, Ibizán és Cabrerán fordultak elő, a pók rejtett helyeken él.

A szakértők szerint zárt lábbeli viselése és azonnali orvosi ellátás életet menthet.

Fájdalmas pókcsípések a Baleár-szigeteken

Az elmúlt hónapokban több incidens is történt Menorca, Ibiza és Cabrera környékén, ahol a turisták a mediterrán remetepókok – más néven loxoszceles vagy hegedűpók – csípésétől szenvedtek. Egy 60 éves nő szeptemberben tapasztalt fájdalmas, megduzzadt csípést a karján Arenal d’en Castellban, ami miatt azonnal orvosi segítséget kért. A szakemberek szerint a hegedűpók mérge képes szövetelhalást okozni, és azonnali beavatkozás nélkül akár végtagvesztéshez is vezethet.

A biológus, Guillem Pons szerint a faj rendkívül elterjedt a Balear-szigeteken, és ami az élőhelyét illeti, nem válogat: megtalálhatóak sziklák alatt, kisebb üregekben, de még épületek fürdőszobáiban is. Az esetek többsége véletlenszerű: a pók csak akkor mar, ha fenyegetve érzi magát, például összenyomják vagy rálépnek.

Azonnali orvosi beavatkozás nélkül súlyos következmények

A mérgező csípés egyik összetevője a sphingomyelinase D, ami szövetelhalást okozhat. A tünetek – duzzanat, pirosság, fájdalom, lila vagy fekete seb, láz és hidegrázás – általában 2–8 órán belül jelentkeznek. Az elmúlt években több súlyos esetet is regisztráltak: egy 32 éves nő majdnem elvesztette a lábát, míg egy 19 éves walesi turistának két ujját kellett amputálni, miután nem kapott időben megfelelő kezelést.

A hegedűpók nemcsak a spanyol szigeteken, de Olaszországban is rettegésben tartja a lakosságot és a nyaralókat.

Fotó: Macrolife / Shutterstock

Nigel Hunt, a brit turista esetében a csípés az indulás előtti napokban, a házában történt. Kezdetben nem tulajdonított jelentőséget a veszélynek, de néhány nap alatt a csípésből származó szövetelhalás olyan mértékű lett, hogy sürgős műtétre volt szükség. Az eset rávilágít arra, hogy még a kisebbnek tűnő pókcsípés is végzetes szövődményeket okozhat, ha figyelmen kívül hagyják.