Szigorúan tilos felvinni a repülőre ezeket a karácsonyi tárgyakat – A reptéren azonnal lefoglalják

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 11:45
Karácsonykor rengetegen kelnek útra, hogy szeretteikhez utazzanak, és természetesen ilyenkor nem üres kézzel indulnak el. Azonban nagyon oda kell figyelni, mert bizonyos karácsonyi tárgyakat szigorúan tilos szállítani a kézi vagy a feladott poggyászban, amiket akár azonnal le is foglalhatnak a repülőtéren.
Nemcsak a nyári, hanem a téli vakációk előtt és után is kell gondolkodni azon, hogy milyen tárgy megengedett, és mi nem a repülőgép fedélzetén. Ráadásul az ünnepi időszakban a repterek zsúfoltak, az utasok sietnek, a biztonsági ellenőrzés pedig még szigorúbb lehet a szokásosnál. Sokan nem is sejtik, hogy bizonyos karácsonyi tárgyak tiltólistán vannak, ezért nem szabad felvinni a repülőgépre, és a reptéren akár el is kobozhatják őket – kellemetlen meglepetésként akár épp az ünnep előestéjén.

Repülőtéren várakozó férfi
Ezeket a karácsonyi tárgyakat azonnal lefoglalhatják a repülőtéren / Fotó: GettyImages
  • Olyan karácsonyi tárgyakat is elkobozhatnak tőled, amikre még csak nem is gondolnál.
  • Nemcsak a gyertyák, a csillagszórók és a díszek vannak veszélyben, hanem az ételek is.
  • Megismerheted azt a 4 lépést, amit érdemes megtenned, mielőtt repülsz.

Ezeket a karácsonyi tárgyakat szigorúan tilos felvinni a repülőgépre

Mi az, amit semmiképpen se pakolj a kézipoggyászba?

Az egyik leggyakoribb hiba, amit utasok elkövetnek, az a folyadékokkal teli ajándékcsomagolás. A 100 milliliternél nagyobb kiszerelésű italok, parfümök, vagy akár szószok is fennakadnak az ellenőrzésen, még akkor is, ha ajándéknak szánjuk őket.

Karácsonyi sütés-főzés során gyakran használt eszközök közül a sodrófa és a mákdaráló csak feladott poggyászban szállítható. Arra is figyelni kell, hogy kézipoggyászba csak olyan hógömböt tegyél, amelynek űrtartalma nem haladja meg a 100 millilitert, és az karácsonyi tárgyon ezt az adatot a gyártó egyértelműen feltüntesse. Az ennél nagyobb hógömböket feladott poggyászban viheted magaddal.

  • Gyertyák és díszek: veszélyes tárgyak lehetnek

Az ünnepi gyertyák, különösen az illatosított vagy díszített változatok, tűzveszélyes anyagnak minősülhetnek. A díszek között is találhatunk olyat, – például szúrós vagy hegyes fém elemeket tartalmazó darabokat –amelyeket a személyzet nem enged a fedélzetre.

  • Petárdák, csillagszórók

Egyértelműen tilos. Sok országban teljes mértékben tiltják a pirotechnikai eszközök szállítását. A karácsonyi tárgyak a repülőn, mint a csillagszórók vagy akár a hó spray, szintén robbanásveszélyesnek számíthatnak. Ezek helyett válassz inkább biztonságos dekorációt.

  • Karácsonyi ételek is veszélyben lehetnek

Sokan vinnének bejglit, házi süteményeket vagy éppen kolbászt az útra, azonban a nem megfelelően csomagolt ételeket gyakran nem engedik fel. A penészedésre, romlásra hajlamos vagy erősen illatozó ételek problémát okozhatnak, főként nemzetközi járatokon.

Repülőtéren várakozó nő
Se gyertyákat, se díszeket nem lehet felvinni a repülő fedélzetére / Fotó: Shutterstock 

Mit tehetsz?

  • Ellenőrizd a légitársaság szabályzatát az utazás előtt
  • Használj átlátszó, zárható tasakokat a folyadékokhoz
  • Az ajándékokat ne csomagold be előre – így könnyebb az ellenőrzés
  • Kérdezz rá a check-in pultnál, ha nem vagy biztos egy tárgy szállíthatóságában

A karácsonyi tárgyak repülőn való szállításánál a kulcs a tervezés és az informálódás. Ne hagyd, hogy egy ártatlannak tűnő csomag miatt rossz élménnyel kezdődjön az ünnepi utazásod. Inkább készülj tudatosan előre, és élvezd a karácsonyt stresszmentesen.

Az alábbi videó 29 ártalmatlannak tűnő dolgot mutat be, amit nem vihetsz fel a repülőgépre:

