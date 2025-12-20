Szigorúan tilos felvinni a repülőre ezeket a karácsonyi tárgyakat – A reptéren azonnal lefoglalják

Nemcsak a nyári, hanem a téli vakációk előtt és után is kell gondolkodni azon, hogy milyen tárgy megengedett, és mi nem a repülőgép fedélzetén. Ráadásul az ünnepi időszakban a repterek zsúfoltak, az utasok sietnek, a biztonsági ellenőrzés pedig még szigorúbb lehet a szokásosnál. Sokan nem is sejtik, hogy bizonyos karácsonyi tárgyak tiltólistán vannak, ezért nem szabad felvinni a repülőgépre, és a reptéren akár el is kobozhatják őket – kellemetlen meglepetésként akár épp az ünnep előestéjén.
Az egyik leggyakoribb hiba, amit utasok elkövetnek, az a folyadékokkal teli ajándékcsomagolás. A 100 milliliternél nagyobb kiszerelésű italok, parfümök, vagy akár szószok is fennakadnak az ellenőrzésen, még akkor is, ha ajándéknak szánjuk őket.
Karácsonyi sütés-főzés során gyakran használt eszközök közül a sodrófa és a mákdaráló csak feladott poggyászban szállítható. Arra is figyelni kell, hogy kézipoggyászba csak olyan hógömböt tegyél, amelynek űrtartalma nem haladja meg a 100 millilitert, és az karácsonyi tárgyon ezt az adatot a gyártó egyértelműen feltüntesse. Az ennél nagyobb hógömböket feladott poggyászban viheted magaddal.
Az ünnepi gyertyák, különösen az illatosított vagy díszített változatok, tűzveszélyes anyagnak minősülhetnek. A díszek között is találhatunk olyat, – például szúrós vagy hegyes fém elemeket tartalmazó darabokat –amelyeket a személyzet nem enged a fedélzetre.
Egyértelműen tilos. Sok országban teljes mértékben tiltják a pirotechnikai eszközök szállítását. A karácsonyi tárgyak a repülőn, mint a csillagszórók vagy akár a hó spray, szintén robbanásveszélyesnek számíthatnak. Ezek helyett válassz inkább biztonságos dekorációt.
Sokan vinnének bejglit, házi süteményeket vagy éppen kolbászt az útra, azonban a nem megfelelően csomagolt ételeket gyakran nem engedik fel. A penészedésre, romlásra hajlamos vagy erősen illatozó ételek problémát okozhatnak, főként nemzetközi járatokon.
Mit tehetsz?
A karácsonyi tárgyak repülőn való szállításánál a kulcs a tervezés és az informálódás. Ne hagyd, hogy egy ártatlannak tűnő csomag miatt rossz élménnyel kezdődjön az ünnepi utazásod. Inkább készülj tudatosan előre, és élvezd a karácsonyt stresszmentesen.
Az alábbi videó 29 ártalmatlannak tűnő dolgot mutat be, amit nem vihetsz fel a repülőgépre:
