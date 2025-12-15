Mallorca turisztikai szigorításai: óriási pénzbüntetést kapsz, ha nem tartod be az új szabályokat

A 2026-os nyárra készülő Mallorca önkormányzatai az egyre erősödő tömegturizmus miatt új korlátozásokat vezetnének be, amik elsősorban a strandokon érezhetők majd. Mallorca turisztikai szigorításai között szerepel, hogy Puerto Sóller népszerű partszakaszán például már nem lehet majd labdajátékokat vagy ütős strandjátékokat űzni, ha az másokat zavar. A tervezet olyan hétköznapi tevékenységeket is érint, mint a hangszórók használata vagy az alkalmi parti zenélések, ezek ugyanis teljes tiltólistára kerülnének. Emellett üvegpalackot sem lesz ajánlott a partra vinni, és külön szabályok vonatkoznak majd a hulladék elhelyezésére is.
Az új javaslat szerint az utcai árusokat teljesen kitiltanák, és a bírságok mértéke a szabálysértés súlyától függően változna. A kisebb vétségek akár 750 euróba (kb. 300 000 Ft) kerülhetnek, a súlyos szabályszegések pedig 1 500 eurós (kb. 600 000 Ft) bírsággal járhatnak. A legsúlyosabb esetekben – például ha valaki vízi járművel hajt be a kijelölt úszózónába – a büntetés elérheti a 3 000 eurót is (kb. 1,2 millió Ft). A szabályok a tervek szerint 2026-tól a Llatzarettől az Antoni Montis sétányig terjedő strandszakaszra vonatkoznak.
A tervezett tiltások túl szigorúnak tűnnek a helyi szocialista párt szerint. A párt szóvivője, Jaume Mateu úgy véli, a rend és a kulturált strandhasználat fontos, de a szabályoknak a békés együttélést kellene szolgálniuk, nem pedig túlzott korlátozást jelenteniük. Szerinte a tervezet nem veszi kellően figyelembe a családok és a kisgyerekes turisták szokásait; túl kemény, és alig hagy teret a természetes strandhasználatnak.
A szigorításokat azonban a növekvő nyomás magyarázza: Mallorca – amely egyébként számos bájos látnivalóval büszkélkedik – hosszú évek óta küzd a tömegturizmus problémájával. Tavaly például több mint három és fél millió brit turista érkezett, ami számos feszültséget gerjesztett. A sziget már korábban is lépett: betiltották a bulihajókat, és korlátozták az új hostelnyitásokat Palmában. A közterületi rendbontásokra – verekedésre, hangoskodásra, utcai ivásra – idén nyáron akár 500 eurós, azaz 190 ezer forintos bírságot is kiszabtak.
A 2026-os szezonra további változás is várható: felmerült, hogy emelnék a Baleár-szigetek idegenforgalmi adóját. A helyi szakszervezet, a CCOO napidíjas adóemelést javasol, amelyet 15 euróra, vagyis körülbelül 6000 forintnak megfelelő összegre emelnének éjszakánként – ez jelentős drágulást jelentene a korábbi díjakhoz képest.
Aki 2026-ban Mallorcára készül, jó, ha számol azzal, hogy a strandélmény rendezettebb, de egyben kötöttebb lesz. A cél a kulturált pihenés és a zsúfoltság kezelése, ám a szabályok szigorúsága miatt érdemes előre tájékozódni. A magyar utazók számára a sziget továbbra is vonzó marad, de a tengerparti játékok, hangos zene vagy esti „mini strandbulik” ideje ezzel a szigorítással lejár.
Mallorca idén a rendet, nem a lazaságot helyezi előtérbe – a kérdés csak az, hogy a turisták és a helyiek képesek lesznek-e békésen együtt élni az új szabályokkal.
Nézd meg az alábbi videóban a mallorcai Puerto Sóller gyönyörű tájait:
