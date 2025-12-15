Mallorca turisztikai szigorításai: óriási pénzbüntetést kapsz, ha nem tartod be az új szabályokat

A 2026-os nyárra készülő Mallorca önkormányzatai az egyre erősödő tömegturizmus miatt új korlátozásokat vezetnének be, amik elsősorban a strandokon érezhetők majd. Mallorca turisztikai szigorításai között szerepel, hogy Puerto Sóller népszerű partszakaszán például már nem lehet majd labdajátékokat vagy ütős strandjátékokat űzni, ha az másokat zavar. A tervezet olyan hétköznapi tevékenységeket is érint, mint a hangszórók használata vagy az alkalmi parti zenélések, ezek ugyanis teljes tiltólistára kerülnének. Emellett üvegpalackot sem lesz ajánlott a partra vinni, és külön szabályok vonatkoznak majd a hulladék elhelyezésére is.

Mallorca turisztikai szigorításai a tömegturizmus visszaszorítását és a rendbontások megakadályozását szolgálják / Fotó: Amazing Travels / Shutterstock

Puerto Sóller strandjain 2026-tól tiltott lehet a labdajáték, ütős játékok, hangszórók használata és alkalmi bulik rendezése.

Az utcai árusítás megszűnik, a szabályszegésekre 750–3 000 euró (kb. 300 000–1,2 millió Ft) közötti bírságok várhatók.

A szigorítások célja a zsúfoltság és a zavaró viselkedés csökkentése, miközben a helyiek és turisták számára is élhetőbbé teszik a strandokat.

Mallorca turisztikai szigorításai és a helyiek reakciói

Az új javaslat szerint az utcai árusokat teljesen kitiltanák, és a bírságok mértéke a szabálysértés súlyától függően változna. A kisebb vétségek akár 750 euróba (kb. 300 000 Ft) kerülhetnek, a súlyos szabályszegések pedig 1 500 eurós (kb. 600 000 Ft) bírsággal járhatnak. A legsúlyosabb esetekben – például ha valaki vízi járművel hajt be a kijelölt úszózónába – a büntetés elérheti a 3 000 eurót is (kb. 1,2 millió Ft). A szabályok a tervek szerint 2026-tól a Llatzarettől az Antoni Montis sétányig terjedő strandszakaszra vonatkoznak.

A tervezett tiltások túl szigorúnak tűnnek a helyi szocialista párt szerint. A párt szóvivője, Jaume Mateu úgy véli, a rend és a kulturált strandhasználat fontos, de a szabályoknak a békés együttélést kellene szolgálniuk, nem pedig túlzott korlátozást jelenteniük. Szerinte a tervezet nem veszi kellően figyelembe a családok és a kisgyerekes turisták szokásait; túl kemény, és alig hagy teret a természetes strandhasználatnak.