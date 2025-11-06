Jövőre Trencsén lesz Európa Kulturális Fővárosa – Mutatjuk, miért látogass el minél előbb

2026-ban a szlovákiai Trencsén lesz Európa Kulturális Fővárosa (ami idén Chemnitz volt). Erről 2021. december 10-én döntött az Európa Kulturális Fővárosa szakértői testület. Trencsén két másik, még versenyben lévő szlovákiai várost, Nyitrát és Zsolnát megelőzve nyerte el a kitüntető címet.

Kilátás a Vág- völgyében fekvő Trencsén városára Csák Máté egykori erősségéből, a trencséni várból

Fotó: Petr F. Marek / Shutterstock

A szlovákiai Trencsén lesz jövőre Európa Kulturális Fővárosa

Szlovákiából összesen nyolc település nyújtott be pályázatot a versenyre – Besztercebánya, Hlohovec, Márton, Nyitra, Eperjes, Trencsén, Nagyszombat és Zsolna – melyek közül a fent említett három város jutott be a következő fordulóba, amelyet végül Trencsén nyert meg, így a finnországi Oulu városa mellett ez a felvidéki település lesz jövőre Európa Kulturális Fővárosa.

A gyönyörű történelmi város, a Vág völgyében fekvő Trencsén (szlovákul Trenčín) elsősorban festői váráról nevezetes, de kellemes sétát tehetünk a barokk és reneszánsz épületeiről, kávézóiról, éttermeiről ismert óvárosban és a Mierové námestie-n, vagyis a Béke téren.

A város egyik jelképe a Mestská veža-torony, ahonnan lélegzetelállító kilátás tárul az ember szeme elé Trencsénre és a mellette magasodó trencséni várra. A várban – amely egykor a felvidéki kiskirály, Csák Máté székhelye volt – ma történeti és fegyverzetet bemutató kiállítás látható. A várhegy oldalában található a legészakibb ismert római kori, latin nyelvű felirat Európában, amely a II. római légió győzelmét hirdeti a germánok felett.