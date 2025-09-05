Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így vernek át a szállodák már a szobafoglaláskor

Így vernek át a szállodák már a szobafoglaláskor

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 16:45
szobafoglalásátverésszálloda
Eltelt a nyár, de sokan csak most indulnak útnak, hogy egy kicsit meghosszabbítsák a meleg hónapokat. Az utazások előkészítésekor szeptemberben is érdemes résen lenni, ugyanis számos szállodai átverésbe belefuthatunk, ha nem megbízható weboldalon keresztül adjuk le a szobafoglalást. Mutatjuk, mire figyelj!

Az online szállásfoglalás ma már pár kattintással elintézhető – épp ezért egyre többen esnek bele olyan csapdákba, amelyek már a foglalás pillanatában pénzbe vagy kellemetlenségbe kerülnek. A hotelipar nem minden szereplője játszik tisztán: vannak, akik trükköznek az árakkal, a képekkel, vagy éppen a „teltházas” pánikkeltéssel. Mutatjuk, milyen szállodai átverések áldozatául eshetsz, ha nem vagy résen!

Egy férfi online foglal szállást, miközben sejtése sincs a szállodai átverésekről
Ha nem vagy résen, több szállodai átverés áldozatául is eshetsz szobafoglaláskor Fotó: DenPhotos /  Shutterstock 

Szállodai átverések, amelyeket már a szobafoglaláskor elkerülhetsz

Vonzó ár – ami végül mégsem annyi

Sok hotel trükkje, hogy elsőre csábítóan alacsony árat mutat a keresőkben. Csakhogy amikor a végösszeghez érsz, hirtelen megjelennek olyan pluszköltségek, mint az „idegenforgalmi adó”, a „rezsidíj”, a „városi illeték” vagy a „szervizdíj”. Ezeket nem mindig tüntetik fel jól láthatóan, csak a foglalás legvégén kerülnek elő, amikor már készen állsz a foglalás véglegesítésére.

Bors-tipp: Mielőtt rákattintasz a „Fizetés” gombra, ellenőrizd a teljes költséget – ne csak az éjszakánkénti árat!

A „csak 1 szoba maradt!” trükk

Az egyik leggyakrabban alkalmazott pszichológiai nyomásgyakorlás a sürgetés. Ha azt látod: „Már csak 1 szoba elérhető ezen az áron!” vagy „20-an nézik épp ezt a hotelt”, könnyen úgy érezheted, azonnal foglalnod kell. Csakhogy ezek az adatok nem mindig valósak, sőt sok foglalási oldal algoritmusát direkt így állították be, hogy gyors döntésre kényszerítsen.

Bors-tipp: Ne hagyd, hogy pánikba hozzanak. Nyiss meg több oldalt, ellenőrizd a hotel saját weboldalát is – ott gyakran más elérhetőség vagy ár szerepel!

Kamu fotók, idealizált valóság

A képek gyakran nem a konkrét szobát, hanem a legszebb, legnagyobb vagy éppen felújított lakosztályt mutatják. Előfordul, hogy egy szép szobát fotóznak be több néven is, így azt gondolod, többféle szobatípus is hasonlóan néz ki – aztán meglepetésként ér, amikor egy régi, lelakott helyre érkezel.

Bors-tipp: Mindig nézd meg az utazók által feltöltött képeket (pl. TripAdvisor, Booking vélemények), ne csak a hivatalosakat. Ott látszik a valóság.

Egy pár bőröndökkel, indulás előtt a kanapén ülve laptopozik
Az átverések áldozatai sokszor későn jönnek rá a turpisságokra, például ha a kinézett szobához hamis fotókat mellékeltek a foglalási oldalon Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Ingyenes lemondás? Nem mindig az, aminek látszik

A „Free cancellation” felirat jól hangzik, de a valóság gyakran árnyaltabb. Sok esetben csak egy adott időpontig lehet valóban díjmentesen lemondani egy foglalást, utána jelentős kötbért vonnak le – akár a teljes összeget. Emellett vannak olyan szállások is, ahol ugyan „ingyenes a lemondás”, de ilyen esetben a kártyádon azonnal zárolják a pénzt, és a csak napokkal a visszamondás után férsz újra hozzá.

Bors-tipp: Olvasd el figyelmesen a lemondási feltételeket, különösen az apró betűs részt és a határidőket.

„Különleges ajánlat” – ami máshol pont ugyanannyi

Sokan dőlnek be a kiemelt, pirosan villogó „Special Deal” ajánlatoknak, holott sok esetben pontosan ugyanaz az ár elérhető a hotel saját weboldalán vagy egy másik felületen. A „most -47%” is gyakran egy fiktív eredeti árhoz viszonyít – amit soha senki nem fizetett meg.

Bors-tipp: Használj árösszehasonlító oldalakat, és nézz utána, hogy az „akciós” ár valóban kedvezményes-e.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu