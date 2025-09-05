Így vernek át a szállodák már a szobafoglaláskor

Az online szállásfoglalás ma már pár kattintással elintézhető – épp ezért egyre többen esnek bele olyan csapdákba, amelyek már a foglalás pillanatában pénzbe vagy kellemetlenségbe kerülnek. A hotelipar nem minden szereplője játszik tisztán: vannak, akik trükköznek az árakkal, a képekkel, vagy éppen a „teltházas” pánikkeltéssel. Mutatjuk, milyen szállodai átverések áldozatául eshetsz, ha nem vagy résen!

Ha nem vagy résen, több szállodai átverés áldozatául is eshetsz szobafoglaláskor Fotó: DenPhotos / Shutterstock

Szállodai átverések, amelyeket már a szobafoglaláskor elkerülhetsz

Vonzó ár – ami végül mégsem annyi

Sok hotel trükkje, hogy elsőre csábítóan alacsony árat mutat a keresőkben. Csakhogy amikor a végösszeghez érsz, hirtelen megjelennek olyan pluszköltségek, mint az „idegenforgalmi adó”, a „rezsidíj”, a „városi illeték” vagy a „szervizdíj”. Ezeket nem mindig tüntetik fel jól láthatóan, csak a foglalás legvégén kerülnek elő, amikor már készen állsz a foglalás véglegesítésére.

Bors-tipp: Mielőtt rákattintasz a „Fizetés” gombra, ellenőrizd a teljes költséget – ne csak az éjszakánkénti árat!

A „csak 1 szoba maradt!” trükk

Az egyik leggyakrabban alkalmazott pszichológiai nyomásgyakorlás a sürgetés. Ha azt látod: „Már csak 1 szoba elérhető ezen az áron!” vagy „20-an nézik épp ezt a hotelt”, könnyen úgy érezheted, azonnal foglalnod kell. Csakhogy ezek az adatok nem mindig valósak, sőt sok foglalási oldal algoritmusát direkt így állították be, hogy gyors döntésre kényszerítsen.

Bors-tipp: Ne hagyd, hogy pánikba hozzanak. Nyiss meg több oldalt, ellenőrizd a hotel saját weboldalát is – ott gyakran más elérhetőség vagy ár szerepel!

Kamu fotók, idealizált valóság

A képek gyakran nem a konkrét szobát, hanem a legszebb, legnagyobb vagy éppen felújított lakosztályt mutatják. Előfordul, hogy egy szép szobát fotóznak be több néven is, így azt gondolod, többféle szobatípus is hasonlóan néz ki – aztán meglepetésként ér, amikor egy régi, lelakott helyre érkezel.

Bors-tipp: Mindig nézd meg az utazók által feltöltött képeket (pl. TripAdvisor, Booking vélemények), ne csak a hivatalosakat. Ott látszik a valóság.