A világ legikonikusabb karácsonyfái New Yorktól Lengyelországig – De vajon melyik nem éri meg a felhajtást?

Cikkünkben összegyűjtöttük a világ leghíresebb karácsonyfáit, de azt is elmondjuk, hogy melyik karácsonyfa az, amely nem éri meg az utazás fáradalmait, a kiadásokat és a várakozást, mert híre ellenére inkább csalódást keltő, mint élményszerű.
Már-már közösségi programnak számítanak az egyes városok központi karácsonyfáin lévő fények felkapcsolása, amelyet gyerekek állnak körül csillogó szemmel és tátott szájjal a megilletődöttségtől. A színpompás díszek, a fenyőillat és az égbe szökő fa szépsége minden alkalommal kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl.
Némelyik viszonylag közel található, például Párizsban, vagy Krakkóban, míg másokhoz kontinenseket kell átrepülni ahhoz, hogy láthassuk, ilyen például New York híres karácsonyfája a Rockefeller Center előtt.
Dee Momi, a Seven Access luxus utazási iroda alapítója most elárulja, melyeket érdemes felkeresni, és melyik az, amelynek inkább csak a hírverése nagy, de a fa kevésbé izgalmas.
New York híres karácsonyfáját a város főkertésze, Erik Pauze szokta kiválasztani, idén egy East Greenbushból (New York állam) érkező lucfenyő volt a befutó, amelyet november 8-án láthatott először a nagyközönség.
Az 50 ezer színes égővel, és a csúcsán egy Swarowski kristály csillaggal ellátott fenyőfa fényeit idén december 3-án fogják először felkapcsolni és január közepéig lesz látható. A Rockefeller Center karácsonyfája minden bizonnyal az egyik leghíresebb, de a hatalmas tömeg miatt, amely folyton körülveszi, sokszor élvezhetetlen. Érdemes a fát távolabbról csodálni.
1964 óta mindig áll karácsonyfa a Washington DC-ben található Capitolium előtt. Az idei fa – a 16 méter magas Silver Belle nevű vörösfenyő – a nevadai Humboldt-Toiyabe Nemzeti Erdőből származik, és jelenleg még a Nevadától, a fővárosig tartó úton érkezik. A fa fényeinek felkapcsolására december elején fog sor kerülni.
A híres párizsi áruház, a Galeries Lafayette trendi karácsonyfája mindig élményszámba megy, és soha nem unalmas. Noha nem igazi fenyőfa, a formájában, megjelenésében mindig változatos látványosság az épület hatalmas üvegkupolája alatt szokott állni (vagy felülről lógni).
Dee Momi szerint a fa „tiszta ünnepi színház”, melyet különböző témái a „divatvilág kedvencévé” tesznek. Az idei fát Jeanne Detallante illusztrátor tervezte, és november 12-től december 31-ig lesz látható.
London híres karácsonyfájának évtizedekre visszamenő hagyománya van, ugyanis az ikonikus fát 1947 óta minden évben Norvégia adományozza a szigetországnak hálából a második világháborúban nyújtott brit segítségért.
Az idén 78. alkalommal felállított fát december 4-én fogják kivilágítani először és 2026. január 4-ig lesz látható, ami után lebontják és újra hasznosítják.
Minden bizonnyal az olaszországi Gubbio karácsonyfája a világ legnagyobbja; az 1981 óta minden évben „felállított” fa ugyan nem igazi, hanem egy, az Ingino-hegy oldalában égőkből kirakott karácsonyfa dekoráció, ez nem von le a meglepetés és az élmény értékéből.
A gubbiói égőkből kirakott karácsonyfa minden évben december 7-től látható (esténként 17 órától kivilágítva) egészen 2026. január 11-ig. Látványát a szemközti Montelovesco-hegyről lehet legjobban élvezni.
A vilniusi karácsonyfát az óvárosban rendezett téli vásár közepén szokták felállítani. Idén november 29-én kapcsolják fel először az ünnepi fényeket, a fa pedig egészen 2026. január 6-ig lesz látható. Maga a karácsonyi vásár – rengeteg vásárfiával és finomsággal – szintén november 29-én nyitja meg kapuit, de csak december 28-ig lesz nyitva.
A csaknem 30 méter magas műfát immár 21 éve, 2004 óta állítják fel a lisszaboni dísztéren, a Praça do Comércion, a Tajo-folyó partján. A fát 182 kilométernyi fényfüzér teszi ünnepivé, és november 22-től láthatja a nagyközönség.
Emellett persze az egész város ünnepi díszekbe öltözik, így például a Praça do Comérciora vezető Rua Augusta is, amelyet felhők és fák fognak ékíteni.
A Krakkó főterén, a Ryneken megrendezett karácsonyi vásár többnyire november végétől december végéig tart. Itt szokták felállítani a város karácsonyfáját is, amely az elbűvölő történelmi környezetben igazán látványos.
Persze az ízlés relatív, így amelyik fa valakinek nem nyeri el a tetszését, az másnak még maga lehet a legszebb. Döntsd el te is, hogy neked melyik a kedvenced.
Alábbi videónkban is gyönyörködhetsz a világ legszebb karácsonyfáiban:
