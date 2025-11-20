A világ legikonikusabb karácsonyfái New Yorktól Lengyelországig – De vajon melyik nem éri meg a felhajtást?

Cikkünkben összegyűjtöttük a világ leghíresebb karácsonyfáit, de azt is elmondjuk, hogy melyik karácsonyfa az, amely nem éri meg az utazás fáradalmait, a kiadásokat és a várakozást, mert híre ellenére inkább csalódást keltő, mint élményszerű.

Ezek a világ leghíresebb, leglátványosabb karácsonyfái, melyekért sokan akár repülőre is ülnek, hogy közelebbről is megcsodálhassák őket. Neked melyik a kedvenced? (Galeries Lafayette, Párizs) Fotó: Jack Heald / 123RF

Karácsonyfa-körkép a világ körül

Már-már közösségi programnak számítanak az egyes városok központi karácsonyfáin lévő fények felkapcsolása, amelyet gyerekek állnak körül csillogó szemmel és tátott szájjal a megilletődöttségtől. A színpompás díszek, a fenyőillat és az égbe szökő fa szépsége minden alkalommal kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl.

Némelyik viszonylag közel található, például Párizsban, vagy Krakkóban, míg másokhoz kontinenseket kell átrepülni ahhoz, hogy láthassuk, ilyen például New York híres karácsonyfája a Rockefeller Center előtt.

Dee Momi, a Seven Access luxus utazási iroda alapítója most elárulja, melyeket érdemes felkeresni, és melyik az, amelynek inkább csak a hírverése nagy, de a fa kevésbé izgalmas.

Rockefeller Center, New York (USA)

New York híres karácsonyfáját a város főkertésze, Erik Pauze szokta kiválasztani, idén egy East Greenbushból (New York állam) érkező lucfenyő volt a befutó, amelyet november 8-án láthatott először a nagyközönség.

A New York-i Rockefeller Center karácsonyfája mindig rendkívül mutatós, azonban sokan nem számolnak a fát körülvevő rendszeres tömeggel / Fotó: Sergey Rogovets / 123RF

Az 50 ezer színes égővel, és a csúcsán egy Swarowski kristály csillaggal ellátott fenyőfa fényeit idén december 3-án fogják először felkapcsolni és január közepéig lesz látható. A Rockefeller Center karácsonyfája minden bizonnyal az egyik leghíresebb, de a hatalmas tömeg miatt, amely folyton körülveszi, sokszor élvezhetetlen. Érdemes a fát távolabbról csodálni.

Capitolium, Washington DC (USA)

1964 óta mindig áll karácsonyfa a Washington DC-ben található Capitolium előtt. Az idei fa – a 16 méter magas Silver Belle nevű vörösfenyő – a nevadai Humboldt-Toiyabe Nemzeti Erdőből származik, és jelenleg még a Nevadától, a fővárosig tartó úton érkezik. A fa fényeinek felkapcsolására december elején fog sor kerülni.

Az Egyesült Államok másik híres karácsonyfája a Washington DC-beli Capitolium előtt áll / Fotó: 123RF

Galeries Lafayette áruház, Párizs (Franciaország)

A híres párizsi áruház, a Galeries Lafayette trendi karácsonyfája mindig élményszámba megy, és soha nem unalmas. Noha nem igazi fenyőfa, a formájában, megjelenésében mindig változatos látványosság az épület hatalmas üvegkupolája alatt szokott állni (vagy felülről lógni).