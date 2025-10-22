Így alhatsz nyugodtan minden repülőúton – A legjobb utazási tipp, ami tényleg működik

Repülni sokszor nem a legkényelmesebb élmény, főleg, ha a turistaosztály szűk ülésein próbálunk pihenni. Egy TikTok-felhasználó azonban olyan egyszerű és zseniális utazási tippet adott, amivel hosszú távú járatokon is nyugodtan lehet aludni – mindössze egy pokrócra és egy kis leleményességre van szükség.

Egy új TikTok utazási tippel hosszú távú járatokon is kényelmesen aludhatunk már.

Fotó: Matej Kastelic / Shutterstock

Egy világutazó utazási tippje, amellyel minden repülőn megtalálja a kényelmet

A @travelwithell néven ismert utazó tartalomgyártó már több kontinensen járt egyedül, de a legtöbben most egy mindössze 36 másodperces videója miatt figyeltek fel rá. A kisfilmben megmutatta, hogyan sikerült kényelmesen aludnia hazafelé tartó repülésén Baliról. Bár szerencséjére a mellette lévő középső ülés üres volt, ez még nem volt elég ahhoz, hogy igazán kipihenje magát – ezért kitalált valamit, amit nézői „zseniálisnak” neveztek.

Ell a középső üres ülés takaróját használta: az egyik végét a karfára kötötte, a maradékot pedig a lába köré helyezte, mintha kis függőágyat készített volna magának. Így a lába nem csúszott le, és nyugodtan tudott pihenni.

„Olyan, mintha egy kis bölcsőben aludnék” – írta a videóhoz. A nézők teljesen le voltak nyűgözve: egy kommentelő így fogalmazott, „Okosan gondolkodj, ne keményen dolgozz!”, míg egy másik hozzáfűzte, hogy a trükköt akár a biztonsági övvel is meg lehet csinálni, ha takaró nincs a gépen.

Komfort kis költségvetésből

Ha viszont nem bízol a szerencsében, és biztosra mennél, van más megoldás is: egyes légitársaságok már lehetővé teszik, hogy előre lefoglald a teljes sort magadnak. Ezt általában „neighbor-free seat” (szomszédos szabad ülés) vagy „seat plus” (plusz ülés) opcióként kínálják – vagyis szert tehetsz a melletted lévő helyekre némi felárért.

Az ár légitársaságtól függ, de általában 150–250 font, azaz körülbelül 70 000–115 000 forint körüli összegbe kerül, de ez az opció még így is több száz fonttal, vagyis jóval olcsóbb, mint a business vagy first class jegyek ára.

A módszer azonban nem mindig garantált: ha a járat túlfoglalt, vagy az utolsó pillanatban gépcsere történik, az üres helyeket azonnal kiosztják a várólistás utasoknak.