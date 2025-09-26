Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ez lesz a világ leghosszabb repülőútja Sanghaj és Buenos Aires között

Fogadjunk, hogy ezt már te sem bírnád ki: hamarosan indul a világ leghosszabb repülőútja

repülőút
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 11:15
utazáshírek
Decemberben új fejezet nyílik a légi közlekedés történetében, amikor Sanghaj és Buenos Aires között elindul a China Easter Airlines legújabb járata. Az utasok egyedülálló élményt élhetnek át a világ leghosszabb repülőútja során.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Utazni vágyóknak különleges újdonsággal készül a China Eastern Airlines: december elején elindul a világ leghosszabb repülőútja, amely Sanghajból egészen Buenos Airesig repíti az utasokat. A közvetlen járat Új-Zélandon, Aucklandben tesz technikai megállót, de a gépet nem kell elhagyni, így a rekorddöntő utazás hivatalosan is „egybefüggő” útnak számít.

A világ leghosszabb repülőútja a China Eastern Airlines kínálatában
A világ leghosszabb repülőútja a China Eastern Airlines kínálatában decembertől.
Fotó: Toni Schmidt /  Shutterstock 

A világ leghosszabb repülőútja: 19 600 kilométer a fél világ körül

A járat hossza 12 229 mérföld, vagyis körülbelül 19 600 kilométer – ez majdnem a Föld teljes kerületének fele. Az utasok Sanghajból indulnak, és kevesebb mint 26 óra alatt érkeznek meg az argentin fővárosba, Buenos Airesbe. Az útvonal közben mindössze egyetlen megállót tartalmaz: Aucklandben nagyjából két és fél órát töltenek, ám végig ugyanazon a repülőgépen maradnak, így nincs szükség átszállásra.

Ez a megoldás nemcsak kényelmes, de egyben történelmi is, hiszen eddig a leghosszabb hasonló járat a Peking–São Paulo útvonal volt, amelyet most leköröz a kínai–argentin összeköttetés.

Mennyi az annyi? – jegyárak és osztályok

Az utazás ára természetesen nem olcsó mulatság. A Buenos Aires–Sanghaj irány repülőjegyei nagyjából 1 400 angol fonttól, azaz közel 660 ezer forinttól indulnak, míg a Sanghaj–Buenos Aires jegyek valamivel alacsonyabb áron, körülbelül 1 280 fontért, azaz 600 ezer forintért kaphatók. Az utasok választhatnak a turistaosztály, a business class és az első osztály kényelme között, így mindenki a pénztárcájának és igényeinek megfelelően foglalhat helyet.

A menetrend szerint a járatok heti kétszer indulnak: hétfőn és csütörtökön Kínából, valamint kedden és pénteken Argentínából. A tervek szerint egy Boeing 777-300ER teljesíti majd a repüléseket, amely kifejezetten hosszú távú utakra tervezett típus.

Nemcsak turizmus – diplomáciai jelentőség is

A közvetlen Kína–Argentína járat túlmutat az utazási élményen: szakértők szerint komoly diplomáciai és kereskedelmi szimbóluma is lehet a két kontinens összekapcsolódásának. Az új útvonal alternatívát kínál a hagyományosan Európán és az Egyesült Államokon keresztül zajló közlekedéshez képest, ráadásul olyan időkben, amikor sok utas igyekszik elkerülni a konfliktuszónák feletti légtereket.

A világ leghosszabb repülőútja a China Eastern Airlines kínálatában
A világ leghosszabb repülőútját csak egyetlen technikai megálló szakítja majd meg, Új-Zéland fővárosában, Auckland-ben.
Fotó: Robin Guess /  Shutterstock 

Ezzel a járattal Dél-Amerika és Kína között nyílik egy új, közvetlen légi folyosó, amely turisztikai és gazdasági szempontból egyaránt mérföldkőnek számít.

Utazási tipp: így spórolhatsz több tízezer forintot

Az új rekordjárat ára elsőre borsosnak tűnhet, de a szakértők szerint létezik egy trükk, amellyel akár százezreket is megspórolhatunk. Andrea Platania, a Transfeero utazási szakértője szerint érdemes visszatérni a klasszikus utazási irodákhoz. Mint mondja, sok iroda vállalja, hogy alákínál az interneten talált áraknak – még akkor is, ha az adott ajánlat közben eltűnik a foglalás során.

Én magam is többször próbáltam ezt a módszert, és valóban rengeteg pénzt takarítottam meg – néha több száz fontot is”

 – árulta el Platania. Egy képernyőfotó és némi utánajárás tehát sokszor megtérül.

A világ leghosszabb repülőútja tehát nemcsak a légi közlekedés történetének új fejezetét nyitja meg, hanem a globális kapcsolatok erősödésének is jelképe lehet. Akinek van ideje, kitartása és persze kellő vastagságú pénztárcája, annak decembertől lehetősége nyílik átélni, milyen érzés közel harminc órát tölteni a levegőben – Sanghaj és Buenos Aires között, a fél világot átívelve.

