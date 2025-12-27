Buszbaleset történt Kecskeméten, teljes útzár mellett folyik az életmentés

Egy busz és két személyautó karambolozott Kecskeméten, a Dobó István körút és a Batthyány utca találkozásánál lévő körforgalomban. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat. A buszon húsz fő utazott, ők mentesítő járattal utaznak tovább. A Dobó István körút felől teljes szélességében lezárták az utat - írja a katasztrófavédelem.