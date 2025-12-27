Rendkívüli: késes támadás történt a metróban, több nő is megsebesült

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 07:04
Késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban pénteken, de nem sokkal később elfogták - közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.
A gyanúsított három különböző párizsi metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni.

A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták. A belügyminisztérium közleménye szerint egy körözés alatt álló mali állampolgárról van szó, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára. 

