Rendkívüli: késes támadás történt a metróban, több nő is megsebesült

A gyanúsított három különböző párizsi metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni.
A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták. A belügyminisztérium közleménye szerint egy körözés alatt álló mali állampolgárról van szó, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.
Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára.
