Van valami, ami a Bermuda-háromszögnél is rémisztőbb: az Alaszka-háromszög ijesztő misztikuma

A világ tele van ijesztő, misztikus helyekkel, ahol a valóság és a legenda határa elmosódik. A leghíresebb ilyen terület kétségkívül a Bermuda-háromszög, amely évtizedek óta tartja rettegésben a tengerészeket és a pilótákat a titokzatos eltűnések miatt. Azonban egy kevésbé ismert, de sokkal ijesztőbb rejtély is akad, méghozzá Alaszka középső részén, az Utqiagvik-Anchorage-Juneau között elterülő Alaszka-háromszögben. De ne szaladjunk ennyire előre!
A Bermuda-háromszög esetében a tudósok az utóbbi időben igyekeztek fényt deríteni a titkokra, és a válaszok sokkal prózaibbak, mint azt hinnénk. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint a hajók elsüllyedését a területen kialakuló „potenciálisan halálos hullámtörések” okozhatják. Emellett a térségben gyakoriak a hurrikánok, és a mágneses anomáliák is megzavarhatják a repülőgépek műszereit. Egy 2013-as tanulmány pedig arra a következtetésre jutott, hogy a Bermuda-háromszög valójában statisztikailag nem veszélyesebb, mint bármely más forgalmas hajózási vagy légi útvonal.
Míg a Bermuda-háromszög hírneve talán valóban eltúlzott, Észak-Amerika másik felén van egy terület, ahol a valóság sokkal rémisztőbb. Ez az Alaszka-háromszög. A History Channel dokumentumfilmje, a „History of the Alaskan triangle” szerint 1970 óta több ezer ember tűnt el nyomtalanul, egyes állítások szerint akár 20 000 fő is.
Az Alaszka-háromszög Utqiagvik (2016 előtt Barrow), Anchorage és Juneau között terül el. A távolságok hatalmasak, a terület pedig rendkívül zord, mostoha körülményeket rejt. Bár sokan szeretnék természetfeletti jelenségekkel magyarázni az eltűnéseket, a valóságban az okok sokkal egyszerűbbek és kegyetlenebbek. A hőmérséklet fagypont alatt van, a látási viszonyok rendkívül rosszak, és egy eltévedt utazót pillanatok alatt elnyel a táj.
A The Manual magazin arra is felhívja a figyelmet, hogy ezen a vidéken könnyen el lehet tévedni, mivel a mágneses elhajlás miatt az iránytű akár 30 fokkal is pontatlan lehet, ami végzetes tévedésekhez vezethet egy olyan helyen, ahol szinte sehol sincs menedék. Az Alaszka-háromszög először 1972-ben került a köztudatba, amikor egy Anchorage-ból Juneau-ba tartó repülőgép négy utassal a fedélzetén eltűnt, és soha nem találták meg.
Az időjárási körülmények miatt a keresési műveletek rendkívül nehézkesek. Az újonnan lehullott hórétegek pillanatok alatt betemetik az utolsó nyomokat is. Egy ilyen hatalmas területen valakit megtalálni még jó időben is emberfeletti erőfeszítést igényelne. A repülőgépek a rossz időjárási körülmények között lezuhanhatnak, a túrázók eltévedhetnek, a hó pedig könyörtelenül beborít minden nyomot, mintha a természet nem akarná felfedni a titkait. Az Alaszka-háromszög esete – akárcsak a Bermuda-háromszögé – rámutat arra, hogy a valódi veszélyt nem a misztikum, hanem a természet ereje jelenti.
