Van valami, ami a Bermuda-háromszögnél is rémisztőbb: az Alaszka-háromszög ijesztő misztikuma

A világ tele van ijesztő, misztikus helyekkel, ahol a valóság és a legenda határa elmosódik. A leghíresebb ilyen terület kétségkívül a Bermuda-háromszög, amely évtizedek óta tartja rettegésben a tengerészeket és a pilótákat a titokzatos eltűnések miatt. Azonban egy kevésbé ismert, de sokkal ijesztőbb rejtély is akad, méghozzá Alaszka középső részén, az Utqiagvik-Anchorage-Juneau között elterülő Alaszka-háromszögben. De ne szaladjunk ennyire előre!

Az Alaszka-háromszögben a gyönyörű, de vad táj az úr, ha valaki itt eltéved, kevés az esély rá, hogy megmeneküljön.

Fotó: Jim David

Bermuda-háromszög vs. Alaszka-háromszög

A Bermuda-háromszög esetében a tudósok az utóbbi időben igyekeztek fényt deríteni a titkokra, és a válaszok sokkal prózaibbak, mint azt hinnénk. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint a hajók elsüllyedését a területen kialakuló „potenciálisan halálos hullámtörések” okozhatják. Emellett a térségben gyakoriak a hurrikánok, és a mágneses anomáliák is megzavarhatják a repülőgépek műszereit. Egy 2013-as tanulmány pedig arra a következtetésre jutott, hogy a Bermuda-háromszög valójában statisztikailag nem veszélyesebb, mint bármely más forgalmas hajózási vagy légi útvonal.

Míg a Bermuda-háromszög hírneve talán valóban eltúlzott, Észak-Amerika másik felén van egy terület, ahol a valóság sokkal rémisztőbb. Ez az Alaszka-háromszög. A History Channel dokumentumfilmje, a „History of the Alaskan triangle” szerint 1970 óta több ezer ember tűnt el nyomtalanul, egyes állítások szerint akár 20 000 fő is.

Alaszka érintetlen tájai, szélsőséges klimatikus viszonyai nagy kihívást jelentenek az erre túrázóknak, akik az életükkel játszanak egy eltévedés esetén.

Fotó: Frontier Sights / Shutterstock

A természet könyörtelen törvényei

Az Alaszka-háromszög Utqiagvik (2016 előtt Barrow), Anchorage és Juneau között terül el. A távolságok hatalmasak, a terület pedig rendkívül zord, mostoha körülményeket rejt. Bár sokan szeretnék természetfeletti jelenségekkel magyarázni az eltűnéseket, a valóságban az okok sokkal egyszerűbbek és kegyetlenebbek. A hőmérséklet fagypont alatt van, a látási viszonyok rendkívül rosszak, és egy eltévedt utazót pillanatok alatt elnyel a táj.

A The Manual magazin arra is felhívja a figyelmet, hogy ezen a vidéken könnyen el lehet tévedni, mivel a mágneses elhajlás miatt az iránytű akár 30 fokkal is pontatlan lehet, ami végzetes tévedésekhez vezethet egy olyan helyen, ahol szinte sehol sincs menedék. Az Alaszka-háromszög először 1972-ben került a köztudatba, amikor egy Anchorage-ból Juneau-ba tartó repülőgép négy utassal a fedélzetén eltűnt, és soha nem találták meg.